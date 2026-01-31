Grillpersonal sökes Hamburgare & Kebab

ICV Restaurang AB / Kockjobb / Upplands Väsby
2026-01-31


Vi söker nu en driven och pålitlig person till vår grill! Har du erfarenhet av att jobba med hamburgare, kebab eller annan snabbmat och trivs i ett högt tempo? Då vill vi gärna träffa dig.

Om jobbet
Du kommer arbeta med att tillaga hamburgare, kebab och andra grillrätter, förbereda råvaror, ta emot beställningar och ge våra gäster snabb och trevlig service. Städning och ordning i köket ingår också i arbetsuppgifterna.

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från grill, snabbmat eller restaurang (meriterande men inte krav)
• Är stresstålig och gillar att jobba i högt tempo
• Är noggrann med hygien och kvalitet
• Är serviceinriktad och har positiv attityd
• Kan jobba kvällar och helger
• Kan samarbeta bra i team

Vi erbjuder:
• Trevlig arbetsmiljö och sköna kollegor
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse
• Lön enligt överenskommelse
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Låter det intressant?
Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv och din erfarenhet till [0704138333] eller kom förbi och säg hej!

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: eroleken@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ICV Restaurang AB (org.nr 559181-4495)
Centralvägen 6 (visa karta)
194 76  UPPLANDS VÄSBY

Kontakt
Chef
Erol Eken
eroleken@hotmail.com
0704138333

Jobbnummer
9715722

