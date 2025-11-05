Grillmästare
Vi söker en grillmästare till Mimos grill & meza.
Mimos är en libanesisk restaurang med "fine fastfood" koncept. Vi söker just nu en grillmästare som är bekant med det libanesiska köket. Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
* Du ansvarar för att planera, förbereda och tillaga rätter.
Vi söker dig som
* Har några års erfarenhet som grillmästare.
* Är självständig, stresstålig och gillar att arbeta i team.
* Har ett öga för detaljer och god känsla för smak och upplägg.
Vi erbjuder
* Trygg anställning i ett etablerat företag.
* En familjär arbetsmiljö med fokus på kvalitet och service.
Plats: Mimos grill & Meza, Fyrislundsgatan39L
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@mimos.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: Info@mimos.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MGM Uppsala AB
(org.nr 559512-6888), http://www.mimos.nu
Fyrislundsgatan 39L (visa karta
)
754 44 UPPSALA Jobbnummer
9590903