Grillmästare

MGM Uppsala AB / Kockjobb / Uppsala
2025-11-05


Visa alla kockjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MGM Uppsala AB i Uppsala

Vi söker en grillmästare till Mimos grill & meza.
Mimos är en libanesisk restaurang med "fine fastfood" koncept. Vi söker just nu en grillmästare som är bekant med det libanesiska köket.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Om tjänsten
* Du ansvarar för att planera, förbereda och tillaga rätter.
Vi söker dig som
* Har några års erfarenhet som grillmästare.
* Är självständig, stresstålig och gillar att arbeta i team.
* Har ett öga för detaljer och god känsla för smak och upplägg.
Vi erbjuder
* Trygg anställning i ett etablerat företag.
* En familjär arbetsmiljö med fokus på kvalitet och service.
Plats: Mimos grill & Meza, Fyrislundsgatan39L
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@mimos.nu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: Info@mimos.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MGM Uppsala AB (org.nr 559512-6888), http://www.mimos.nu
Fyrislundsgatan 39L (visa karta)
754 44  UPPSALA

Jobbnummer
9590903

Prenumerera på jobb från MGM Uppsala AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MGM Uppsala AB: