Grillkock till restaurang i Ljungby

Idrizi, Redzep / Restaurangbiträdesjobb / Ljungby
2026-06-30


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Vi söker ett restaurangbiträde till vår restaurang i Ljungby.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat tillagning av hamburgare och enklare maträtter, förberedelse av råvaror, disk, städning samt övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurangverksamhet.
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta både självständigt och i team.
Erfarenhet från restaurang, snabbmatsrestaurang eller liknande arbete är meriterande.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom verksamheten.
Anställningen kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: idrizir79@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Idrizi, Redzep
Storgatan 29 Lgh 1102 (visa karta)
341 44  LJUNGBY

Arbetsplats
Idrizi Redzep

Jobbnummer
9985352

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