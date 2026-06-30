Grillkock till restaurang i Ljungby
Idrizi, Redzep / Restaurangbiträdesjobb / Ljungby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ljungby
2026-06-30
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Vi söker ett restaurangbiträde till vår restaurang i Ljungby.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat tillagning av hamburgare och enklare maträtter, förberedelse av råvaror, disk, städning samt övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurangverksamhet.
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta både självständigt och i team.
Erfarenhet från restaurang, snabbmatsrestaurang eller liknande arbete är meriterande.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom verksamheten.
Anställningen kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: idrizir79@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idrizi, Redzep
Storgatan 29 Lgh 1102 (visa karta
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341 44 LJUNGBY Arbetsplats
Idrizi Redzep Jobbnummer
9985352