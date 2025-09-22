Grävmaskinist
2025-09-22
Är du en skicklig grävmaskinist som söker nya utmaningar? Vill du arbeta i ett företag som värdesätter kvalitet, samarbete och yrkesstolthet? Då kan det vara dig vi söker, ansök redan idag!
Gilbert Gustafsson AB är ett väletablerat mark- och anläggningsföretag med fokus på kvalitet och långsiktighet. Vi arbetar med projekt av alla storlekar - från små innergårdar till större mark- och VA-projekt - och söker nu en engagerad grävmaskinist till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som grävmaskinist hos oss kommer du att:
Köra grävmaskin på varierande mark- och anläggningsprojekt
Hjälpa till utanför maskinen vid behov, exempelvis med finplanering och ytskikt
Delta i projekt som grundläggning av byggnader, husgrunder och industrihallar
Arbeta med VA-ledningar, dränering och vägbyggnation
Anlägga gång- och cykelbanor, parkeringar, innergårdar och andra ytskikt
Vi värdesätter att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har flera års erfarenhet som grävmaskinist
Har yrkesbevis för grävmaskin
Har B-körkort (BE-körkort är meriterande)
Talar och skriver svenska
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Är en lagspelare som samarbetar väl med kollegor och kunder
Är driven, ödmjuk och prestigelös
Hos Gilbert Gustafsson AB får du:
En varierande arbetsdag med utmanande och roliga projekt
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och växa tillsammans med företaget
Ett engagerat team som stöttar och samarbetar
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkring och friskvårdsbidrag
En arbetsplats där arbetsglädje, säkerhet och ansvarstagande står i fokus
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Gilbert Gustafsson rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, Oscar.thiele@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
