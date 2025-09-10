Grävmaskinist
Jobway AB / Maskinförarjobb / Malmö Visa alla maskinförarjobb i Malmö
2025-09-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Är du en erfaren grävmaskinist som är ute efter nya möjligheter? Vill du ha möjlighet att kliva in i en roll som grävmaskinist i takt med att företaget växer? Då kan det vara dig vi söker!
Söderlindh Entreprenad söker just nu grävmaskinist till avdelningen för entreprenadarbete till verksamheten i Malmö. Ansök här!
Som grävmaskinist hos Söderlindh Entreprenad kommer du att köra hjulgrävare, du kommer även att hjälpa till utanför maskinen vid behov. Du kommer arbete med allt inom mark- och anläggning så som, grundläggning av nya byggnader, industrihall, husgrunder, VA-arbeten, dränering, vägbyggnation, gång- och cykelbanor, parkeringar samt även ytskikt och innergårdar.
För att lyckas i denna roll har du:
Flera års erfarenhet som grävmaskinist
Behörighet på hjulgrävare
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en ordningsam och noggrann lagspelare. Utöver detta är du en naturligt driven och utåtriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder och uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Söderlindh Entreprenad erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Löpande utbildningar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal, friskvårdsbidrag och försäkring
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Söderlindh Entreprenad med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
/ 070 290 51 16. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Söderlindh Entreprenad:Söderlindh Entreprenad är ett markanläggningsföretag som finns etablerade i Vellinge och Helsingborg med arbetsområde över hela Skåne. Med stor kunskap och erfarenhet erbjuder vi högkvalitativa tjänster inom markentreprenad, trädgårdsskötsel och fastighetsförvaltning till bostads- och vägföreningar, kommuner, stat och landsting och givetvis företag. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9501576