Grafisk operatör
2026-03-10
Noggrann & ansvarstagande maskinoperatör som kan jobba under högt tryck med korta deadlines sökes!
Välkommen till Need Visuals
Med Sveriges bredaste inhouse-produktion förser vi events, mässor, restauranger, studios & kontor med allt ifrån tryckta produkter & storformat från vår ateljé till produkter från vårt snickeri samt metall- & plastbearbetning. Allt produceras i våra lokaler i Järfälla, Stockholm, och skickas eller monteras i hela världen.
Vi producerar dekor, snickerier, skyltar, mm till välkända varumärken som vill sticka ut.
Vi söker en noggrann & ansvarstagande maskinoperatör som kan jobba under högt tryck då stor del av vår produktion ska produceras och levereras med korta deadlines.
Du ska ha god materialkännedom och helst kunna köra fler maskiner. Epson Surecolor, och Summa skärbord kommer att vara den huvudsakliga arbetsuppgiften, men även jobb med planprinter, tygsublimering och skärning på vårt stora ZUND-bord.
Då all produktion sker inhouse krävs god kommunikation, öppenhet & tydlighet med dina medarbetare för att garantera kvalitet och leveranssäkerhet.
Du blir en del av en kreativ miljö som alltid har hög ambitionsnivå och arbetskapacitet.
Vi tänker att:
Du har minst 2 års erfarenhet från liknande produktion.
Du gillar att arbeta i högt tempo.
Du är lösningsorienterad & ser möjligheter där andra ser svårigheter.
Du är händig & praktiskt lagd.
Du är noggrann, följer dina tidsplaner & lämnar inget åt slumpen.
Du är en teamplayer som gärna hjälper dina kollegor.
Du är självgående.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: erik@need.se
Detta är ett heltidsjobb.
Need Visuals AB (org.nr 556942-0044), https://www.need.se
Spjutvägen 12 (visa karta
)
JÄRFÄLLA
Need Visuals
Erik Otterberg erik@need.se 0707203535
