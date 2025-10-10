Grafisk formgivare till ÖoB
ÖoB AB / Formgivarjobb / Mjölby Visa alla formgivarjobb i Mjölby
2025-10-10
ÖoB, en av Sveriges ledande lågpriskedjor, söker dig som brinner för marknadsföring, försäljning, kund och detaljhandel.
Är du en skicklig och snabb grafisk formgivare med känsla för vad som fungerar kommunikativt och som vill jobba med trycksaker och annonser? Då kan du vara den vi söker!
Vi gör det mesta inhouse och söker nu en skicklig grafisk formgivare med erfarenhet av att arbeta med trycksaker, annonser och broschyrer. Du blir en del av vår centrala marknadsavdelning i Skänninge, där du arbetar tillsammans med ett tiotal engagerade och fantastiska kollegor.
Som grafisk formgivare hos oss arbetar du med produktion för både print och digitalt. Du har kontakt med varuhus och tryckerier och är självgående men med stark teamkänsla.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av:
• Producera marknadsmaterial utifrån kampanjplanering.
• Presentera ÖoB:s erbjudande på ett säljande och visuellt tilltalande sätt.
Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning som grafisk formgivare. Erfarenhet från liknande roll inom retail är meriterande, men inget krav.
Du är positiv, drivande och lösningsfokuserad, med stort ansvarstagande och respekt för deadlines. Du trivs i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet, har ett öga för detaljer och vet vad som är kommersiellt gångbart.
Du är flexibel och lyhörd, en lagspelare som förstår värdet av den gemensamma prestationen. Du har lätt för att ställa om när förutsättningarna förändras, ser möjligheter i förändring och tar gärna egna initiativ för att driva arbetet framåt.
Vi tror att du har:
mycket goda kunskaper inom InDesign, Illustrator och Photoshop
mycket goda kunskaper i svenska
erfarenhet från originalproduktion
Tjänsten är tillsvidare på heltid och placerad på vårt servicekontor i Skänninge. Tillträde enligt överenskommelse. Som produktionsledare rapporterar du till Marknadschef.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2 november 2025. Urval sker löpande varför vi önskar din ansökan så snart som möjligt.
Valet av rekryteringskanaler för den här tjänsten är redan gjord, så vi undanber oss från alla säljsamtal gällande annonsering och samtal från rekrytering-/bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öob AB
