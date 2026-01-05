Grafisk Formgivare 50%
Future People AB / Formgivarjobb / Stockholm Visa alla formgivarjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Future People AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi på Future People söker en Grafisk Formgivare till vår kund i centrala Stockholm
En kommun i Stockholmsområdet söker nu en erfaren grafisk formgivare för ett konsultuppdrag kopplat till kommunikationsarbetet kring införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling. Uppdraget genomförs i nära samarbete med kommunens kommunikationsenhet och har fokus på tydlig, tillgänglig och beteendeförändrande kommunikation.
Som konsult via Future People blir du en viktig del i att ta fram visuellt material som riktar sig till invånare, fastighetsägare, verksamheter samt boende i skärgårdsmiljö.
Om rollen Uppdraget innebär att producera och vidareutveckla visuellt kommunikationsmaterial i linje med kommunens grafiska profil samt projektets visuella koncept kopplat till närsortering. Arbetet omfattar både digitala och tryckta kanaler och kräver en hög grad av självständighet, samtidigt som du arbetar tätt tillsammans med ansvarig kommunikatör.
Exempel på material som ingår i uppdraget:
Sorteringsinformation och vägledande grafik
Informationskampanjer och beteendeförändrande kommunikation
Skyltning, dekaler och övrigt fysiskt material
Innehåll för digitala kanaler och sociala medier
En stor del av kommunikationen sker digitalt, vilket ställer höga krav på kanal- och målgruppsanpassning, formatoptimering samt förståelse för juridiska ramar i olika publiceringskanaler.
Vi söker dig som:
Minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet som grafisk formgivare, art director eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta med kommunal eller offentlig grafisk profil, inklusive färger, typografi, bildmanér och tillgänglighetskrav
Erfarenhet av grafisk produktion för offentlig sektor eller komplex verksamhet med flera målgrupper
Erfarenhet av kommunikation kopplad till avfallshantering, miljö, hållbarhet eller beteendeförändring
Mycket god förmåga att ta fram och anpassa material för sociala medier, inklusive format, rörligt material och målgruppsanpassade budskap
Erfarenhet av produktion för både tryck och digital publicering, inklusive tryckoriginal
Förmåga att självständigt tolka grafiska riktlinjer och arbeta nära kommunikatör eller beställare
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 50% Start: Januari Sista dag att ansöka är 13/1
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), http://www.futurepeople.se Arbetsplats
Future People Kontakt
Liv liv.hedstrom@futurepeople.se 0735304020 Jobbnummer
9669977