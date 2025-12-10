Gradare | Siemens Energy AB | Trollhättan | Heltid
Vill du arbeta som gradare i Trollhättan hos Siemens Energy AB? Vi söker dig som trivs i en industriell miljö där inspektion, rapportering och kvalitet står i fokus. I detta konsultuppdrag får du arbeta med inspektion av brännkammare, planering i SAP och dokumentation som stödjer konstruktionsbeslut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Siemens Energy AB. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Trollhättan.
Om jobbet som gradare
Som gradare arbetar du i en strukturerad och kvalitetsstyrd miljö där du planerar dina arbetsuppgifter i SAP, inspekterar brännkammare som varit i drift och tar fram rapporter som ligger till grund för åtgärdsbeslut hos konstruktion. Du hanterar detaljer på ett säkert sätt med truck och travers, följer standarder och bidrar till ett väl fungerande arbetsflöde med hög precision.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
* Planera och prioritera arbetsordrar i SAP enligt rutiner
* Inspektera brännkammare efter drift (visuell kontroll, måttkontroll, bedömning av slitage, sprickor och grader)
* Utföra enklare åtgärder såsom gradning och förberedande arbete inför reparation
* Hantera och förflytta komponenter med truck och travers på ett säkert sätt
* Säkerställa att kvalitetskrav, arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner följs
Övrig information
* Ort: Trollhättan
* Uppdragsstart: Omgående
* Uppdragslängd: 6 månader visstid, med chans till förlängning
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och kvalitetsmedveten, med förmåga att arbeta strukturerat och ta ansvar för både inspektion och dokumentation. Du trivs i en industriell miljö, har god förståelse för metallkomponenter och kan snabbt sätta dig in i rutiner och system som SAP. Du har ett säkerhetstänk, är en lagspelare och bidrar till ett effektivt flöde.
I övrig krävs det att du har:
* Körkort och tillgång till bil
* Truckkort A1-A4 och B1-B4
* Traverskort
* Erfarenhet av arbete inom metallbearbetning
Meriterande:
* Erfarenhet av inspektionsarbete inom verkstad/industri
* Vana av att arbeta i SAP eller liknande planeringssystem
* Erfarenhet av kvalitetsarbete, mätning och teknisk dokumentation
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
