Gör skillnad varje dag - bli personlig assistent hos oss
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-07-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
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, Krokom
, Åre
, Strömsund
, Sundsvall
eller i hela Sverige
🌟 Vill du vara en viktig person i någon annans liv?
Vi söker nu en personlig assistent till en ung kvinna som behöver stöd i sin vardag. Det här är en tjänst för dig som tycker om att arbeta nära människor och som vill bidra till att skapa en vardag fylld av trygghet, utveckling och livskvalitet.
Tjänsten omfattar cirka 25–30 % och arbetet är förlagt till längre arbetspass med sovande jour. Upplägget ger dig möjlighet att följa kunden genom hela dagen och vara en viktig del av hennes team.
Tjänsten passar dig som söker en mindre tjänst, samtidigt som det finns goda möjligheter att arbeta extra vid sjukdom, semester och annan frånvaro i arbetsgruppen. För dig som är flexibel kan det därför finnas möjlighet att utöka din arbetstid vid behov.
💛 Om rollen
Du arbetar nära en fantastisk tjej och hjälper henne i vardagen – både i hemmet och vid aktiviteter utanför. Rollen innebär att du är ett stöd i allt från vardagliga rutiner till att uppmuntra utveckling, delaktighet och glädje. Ditt uppdrag handlar om att möjliggöra delaktighet, självständighet och meningsfulla upplevelser.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
Ge stöd i vardagliga rutiner
Bidra till en tydlig och trygg struktur under dagen
Delta i aktiviteter och sociala sammanhang
Stötta kommunikation och interaktion
Vara ett närvarande stöd utifrån kundens individuella behov
Ingen dag är exakt den andra lik, men gemensamt för alla arbetspass är att du gör skillnad genom ditt engagemang och din närvaro.
🤝 Vem söker vi?
För oss är personkemin viktig. Vi söker dig som möter människor med respekt, värme och tålamod.
Vi tror att du:
Är trygg och stabil som person
Har ett positivt förhållningssätt
Är observant och lyhörd för andras behov
Kan ta ansvar och arbeta självständigt
Trivs med att bygga långsiktiga relationer
Ser möjligheter snarare än hinder
Tidigare erfarenhet inom vård, omsorg eller personlig assistans är ett plus, men det viktigaste är att du har rätt inställning och ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Kunskaper inom TAKK eller andra kommunikationsformer är meriterande, men vi ser också positivt på dig som är nyfiken och vill utveckla nya kunskaper.
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på Storsjöbydens personliga assistans följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning
Företagsinformation
Om oss – varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid – vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner – som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet – vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig – både om dig och om våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
Öneslingan 5 (visa karta
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832 51 FRÖSÖN Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Kontakt
Personalsamordnare
Linn Ekeljung linn@spaab.se 0761307251 Jobbnummer
9998203