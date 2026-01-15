Golvläggare

Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Nacka
2026-01-15


Vi söker nya medarbetare till vår verksamhet inom bygg och renovering, med särskilt stort behov inom golvarbeten. Hos oss erbjuds du en trygg anställning och varierande uppdrag på olika arbetsplatser.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Läggning av olika typer av golv såsom parkett, laminat, linoleum samt plast- och våtrumsmattor
Slipning och behandling av trägolv
Förberedande arbeten såsom rivning, underarbeten och spackling
Övriga arbetsuppgifter inom bygg och renovering beroende på projekt

Kvalifikationer
Utbildad golvläggare/mattläggare
Några års relevant arbetslivserfarenhet
God erfarenhet av linoleum, plastmattor samt läggning och slipning av parkett
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
Noggrann, punktlig och ansvarstagande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Van vid kundkontakt och ett professionellt bemötande
B-körkort (krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: ansokan@nackagolvjour.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Golvläggare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB (org.nr 556869-7279)

Arbetsplats
Nacka Golvjour Bygg & Inredning AB

Jobbnummer
9686830

