Golvläggare
Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Nacka
2026-01-15
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker nya medarbetare till vår verksamhet inom bygg och renovering, med särskilt stort behov inom golvarbeten. Hos oss erbjuds du en trygg anställning och varierande uppdrag på olika arbetsplatser.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Läggning av olika typer av golv såsom parkett, laminat, linoleum samt plast- och våtrumsmattor
Slipning och behandling av trägolv
Förberedande arbeten såsom rivning, underarbeten och spackling
Övriga arbetsuppgifter inom bygg och renovering beroende på projektKvalifikationer
Utbildad golvläggare/mattläggare
Några års relevant arbetslivserfarenhet
God erfarenhet av linoleum, plastmattor samt läggning och slipning av parkett
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
Noggrann, punktlig och ansvarstagande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Van vid kundkontakt och ett professionellt bemötande
B-körkort (krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: ansokan@nackagolvjour.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Golvläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB
(org.nr 556869-7279) Arbetsplats
Nacka Golvjour Bygg & Inredning AB Jobbnummer
9686830