Golf Range Operations
Om arbetsplatsen
Crownwood Club är en exklusiv golfdestination belägen i Ängelholm, Skåne. Anläggningen består av en 18-håls bana och en 11-håls bana av internationell toppklass. Vårt koncept kombinerar förstklassig golf med service i världsklass i en internationell miljö. Efter vår första öppna säsong fortsätter vi nu att utveckla verksamheten och söker fler medarbetare till vårt Outdoor Golfoperations-team.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som deltidsanställd inom Golf Range Operations är du en viktig del av utomhus teamet på Crownwood. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Plocka bollar på rangen
Förbereda, ställa upp och ta ner träningsområden
Presentera och hantera golfbilar
Utföra rangearbete
Städa runt klubbhuset och parkeringen
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom golfservice och andra avdelningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv, ansvarstagande och trivs med att arbeta utomhus och i team. Du trivs med att jobba och även om arbetet är okvalificerat ser du fram emot att få göra skillnad för både kollegor och företaget. Vi tar större hänsyn till din personlighet än din erfarenhet.Kvalifikationer
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av serviceyrken
Golfintresse eller golfspel
Bra fysik
Anställningsvillkor
Anställningsform: Säsongsanställning
Omfattning: Deltid (50 %)
Anställningsperiod: April - Oktober
Arbetstider: Kvällar, helgarbete ingårSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser gärna att även du med stöd från Arbetsförmedlingen söker.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation på både svenska och engelska till:fredrik@crownwood.club
Kontaktperson:
Fredrik Widmark - Director of Golf
Telefon: 0734-060 66 6
Varför vi önskar din ansökan på både engelska och svenska är för att din närmaste chef kommer vara Irländare och han kommer även vara delaktig i urvalet av kandidater.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
