Godsavsändare till Hylte
Jobandtalent Sweden AB / Logistikjobb / Hylte Visa alla logistikjobb i Hylte
2025-09-11
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Hylte
, Värnamo
, Växjö
, Gnosjö
, Nässjö
eller i hela Sverige
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
Till vår kund i Hylte söker vi nu en Godsavsändare:
ARBETSBESKRIVNING
Planera, samordna och förbereda utgående gods.
Kontrollera att leveranser är kompletta, korrekta och märkta enligt gällande rutiner.
Boka transporter och hantera transportdokument.
Räkna på tullavgifter och frakter
Ha löpande kontakt med chaufförer, speditörer och interna avdelningar.
Kunna vara behjälplig med truckkörning
DINA KVALIFIKATIONER
Har erfarenhet och/utbildning inom logistik, lager eller transport
Du behöver kunna arbeta 2-skift
Har god datorvana och duktig på att hantera administrativa system.
Flytande svenska i både tal och skrift då det är viktigt att du kan tillgodogöra dig skriftliga säkerhetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
MERITERANDE
Truckkort A 1-4 - B 1-5.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
är kommunikativ och van att hantera parallella processer.
vill utvecklas i din roll inom lager/logistik
har en hög servicenivå och är prestigelös som person.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Sandra Lindulf sandra.lindulf@jobandtalent.com 0733-898799 Jobbnummer
9505100