Glasmästare till Ryds Glas i Tibro
Ryds Glas är ett entreprenörsdrivet företag som älskar glas! Under de senaste åren har vi haft en kraftig tillväxt och vi är Sveriges största glasmästeri. Koncernen omsätter idag drygt 1 miljard kr och är verksamma på cirka 60 orter med huvudkontor i Helsingborg. Ryds Glas har runt 500 anställda och behöver ständigt förstärka med flera kompetenta kollegor för att fortsätta tillväxtresan. Vi jobbar med en vision - att vi ska få alla att se glasets oändliga möjligheter. Genom nytänkande och yrkesskicklighet ska vi erbjuda den bästa lösningen, kvaliteten och service som finns att få i vår bransch.
Om rollen
Ryds Glas söker en skicklig glasmästare till Tibro, med upptagningsområde Västergötland. Vi är ett erfaret team med gedigen kunskap inom glas.
Vi är experter på glas och våra glasmästare är alltid uppdaterade när det gäller nya och kreativa lösningar till våra kunder. Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner såväl som kommuner, försäkringsbolag och offentlig verksamhet.
Att arbeta som glasmästare hos oss på Ryds Glas innebär att du dagligen träffar våra kunder och hjälper dem med olika skräddarsydda lösningar inom glas. Vi erbjuder montage och underhålls- eller reparationsarbete av alla typer av planglas, så som fönster, fasader, tak, inredning, ljudisolering, energibesparing, säkerhetslösningar och fönsterrenovering.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär allt ifrån uppmätning och tillskärning av glas på verkstaden till montering och installering på plats hos kund. Vanliga arbeten är tex glasskador, glasräcken, uterum, balkonginglasningar, entréer eller glasinredning på kontor eller i hemmamiljö.
Är du den vi söker?
För att vara aktuell för tjänsten ser vi i första hand att du har relevant utbildningsbakgrund. Relevant utbildningsbakgrund är vanligen bygg- eller hantverksprogrammet på gymnasiet, yrkeshögskola inom glasmästeriteknik eller genom lärlingsanställning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som glasmästare, alternativt har arbetat inom bygg- eller hantverksyrke i angränsande bransch. Du har B-körkort och du behärskar svenska i tal och skrift.
Du är driven och framåt - vilket innebär att du hela tiden vill bli bättre, utvecklas och driva branschen framåt. Du arbetar effektivt, utan att kompromissa med service, kvalitet eller hållbarhet. Du älskar en varierad arbetsdag och ser förändringar som möjligheter till förbättring.
Att ta ansvar är en självklarhet för dig. Du tar egna initiativ och gör gärna det lilla extra. Du tar ansvar i att bidra till en trygg, hållbar och givande arbetsplats.
Du vill vara en del av något större och det är tillsammans som vi skapar framgång och hållbara resultat. Du vill få fler att upptäcka glasets möjligheter och du har förmågan att se nya potentiella affärer.
På detta sätt efterlever vi våra värdeord; framåt, ansvar och tillsammans.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett spännande arbete på Sveriges ledande glasmästeri. För oss är det glasklart - med över 75 år av kunskap, erfarenhet och yrkesskicklighet ska vi fortsätta att driva Ryds Glas och vår bransch framåt. Du får arbeta med modern glasmästeriteknik tillsammans med ett härligt gäng där arbetet präglas av arbetsglädje, erfarenhet och yrkesskicklighet.
Tillsammans skapar vi ljusa rum för stora tankar, tak för nya perspektiv och golv för nya framsteg.
Vill du också vara med och förändra utsikten inom glasbranschen? Är du vår nästa kollega? Välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta verksamhetschef Christian Linde på christian.linde@rydsglas.se
eller 033-340 18 92.
Sista dag för ansökan är 2025-09-19.
