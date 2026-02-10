Givarservice medarbetare heltid
Becksmo Kommunikation AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Becksmo Kommunikation AB i Stockholm
, Österåker
, Uppsala
, Eskilstuna
, Gotland
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och empatisk person som vill vara med och göra skillnad?
Vi söker nu fler medarbetare till vår givarservice enhet.
Du tar emot samtal från privatpersoner och företag som vill skänka gåvor, har frågor kring sitt givande och om organisationens verksamhet.
Du bidrar med en trevlig stämning i teamet och är lösningsorienterad i ditt arbete. Du har en god kunskap inom kund/givar-service och är van vid att arbeta med olika system.
Arbetet består av att:
• ta emot och hantera förfrågningar via telefon, e-post och chatt på ett korrekt, proffsigt och vänligt sätt
• ansvara för att alla dina ärenden får en snabb och tillfredsställande lösning, och dokumenteras enligt gällande rutiner
• se till att varje givare lämnar samtalet med en positiv känsla och vetskapen om att deras ärende har hanterats på ett korrekt sätt
Du kommer att ingå i ett team med 11 kollegor som med hjälp av sina olika bakgrunder och kunskaper strävar mot gemensamma mål och bidrar till en trygg och inspirerande arbetsplats.
Vi erbjuder fast lön enligt kollektivavtal och tjänstepension. Arbetstiden är 8-17 vid heltid, alternativt 9-18. Placering för uppdraget är vid ett av våra kontor i Västertorp.
Mejla personligt brev samt CV till jobb@becksmo.se
Förbered gärna minst två referenser från tidigare arbeten då vi i nästa steg kommer att be om att få kontakta dessa.
Arbetsplatsen har kollektivavtal med Unionen.
Kontoren ligger vid Västertorps tunnelbanestation i Hägersten, Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan tiden för ansökan gått ut så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@becksmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Givarservice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Becksmo Kommunikation AB
(org.nr 559093-0839), https://becksmo.se
Störtloppsvägen 12 1TR (visa karta
)
129 47 HÄGERSTEN Kontakt
Rekryteringsansvarig
Tora Lindberg jobb@becksmo.se Jobbnummer
9735195