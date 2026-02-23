Gitarrtekniker, EM Nordic AB, Sätra
EM Nordic AB är en av Nordens största importörer av musikinstrument och professionell audioutrustning. Här är vi totalt 40 anställda varav 10 arbetar på lagret.
Vi söker nu en tekniskt kunnig gitarrtekniker med fokus på leveransjustering och kvalitetskontroll.
Som gitarrtekniker hos oss arbetar du primärt med:
Leveransjustering (setup) av elgitarrer, akustiska gitarrer och elbasar
Grundläggande bandjustering, intonering och funktionskontroll
Kvalitetsinspektion av instrument före leverans till återförsäljare
Enklare reparationer och åtgärder vid transportskador eller fabrikationsavvikelser
Dokumentation och återkoppling kring produktkvalitet
Meriterande
Erfarenhet av arbete hos återförsäljare, distributör eller verkstad
Vana vid systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation
Datavana/ erfarenhet av affärssystem, exempelvis Jeeves
Fördjupad kunskap inom bandarbete eller felsökning av elektronik
Vi söker dig med ett genuint intresse för instrumentens funktion och konstruktion, som vill bidra till att säkerställa en hög teknisk standard i varje leverans
Tjänsten med omgående tillträde är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Ansökan bestående av CV och ett personligt brev skickas till jobb2@emnordic.se
. Ange tidigaste tillträdesdag i ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
