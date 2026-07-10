GIS-samordnare
Värmdö Kommun / GIS-jobb / Värmdö Visa alla gis-jobb i Värmdö
2026-07-10
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Möjlighet att vara en del av Värmdös uppmärksammade digitaliserings- och utvecklingsarbete! Vi söker nu en samordnare för vår GIS-verksamhet.
Kart och GIS-enheten består idag av 13 medarbetare somansvarar för kommunens kartförsörjning. I det ingår bland annat fältmätningar, framtagande av nybyggnadskartor och grundkartor, ajourhållning av primärkarta och VA-ledningskarta. Byggnads-, adress- och lägenhetsregistrering samt webbkarta och GIS-samordning ingår också.
Rollen innebär bland annat:
samordna och utveckla kommunens GIS-verksamhet
planera, följa upp och dokumentera aktiviteter och utvecklingsinsatser
samverka med kommunens olika verksamheter för att identifiera behov och skapa effektiva GIS-lösningar
tillsammans med enhetschef för Kart och GIS planera, prioritera och fördela arbetsuppgifter
samverka med andra kommuner
hantera och utveckla geografisk information i databaser, karttjänster och webbapplikationer
Idag använder Kart och GIS-avdelningen Hajk, QGIS, FME, FBwebb, VA-banken, ISM, ESPA samt TopoCAD. Vår nya GIS-plattform bygger primärt på öppen källkod: Hajk som webbkarteapplikation tillsammans med PostGIS och geoserver som körs på ubuntuservrar i Docker-miljö. Utöver det är FME Flow och FME Form viktiga integrations-, analys-och automatiseringsverktyg.
Vi söker dig som är utbildad GIS-ingenjör eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst ett par års arbetserfarenhet inom GIS. Meriterande är god kunskap om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, databaser, erfarenhet av att hantera geografisk data, t.ex. analys, bearbetning och visualisering, öppen källkod och AI.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, lyhörd och relationsskapande. Du har förmåga att samordna, förankra och skapa engagemang kring gemensamma beslut. Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och utvecklingsorienterad. Du gillar att driva förändring och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Du arbetar prestigelöst, samarbetar väl med andra och skapar förtroende genom ett tydligt och inkluderande bemötande.
Välkommenmed din ansökan redan nu! Intervjuer kommer att påbörjas efter sommaren.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
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134 37 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Värmdö kommun Kontakt
Avdelningschef
Malin Sträng Malin.Strang@varmdo.se 08-57047550 Jobbnummer
9999191