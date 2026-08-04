GIS-ingenjör
Borås kommun / GIS-jobb / Borås Visa alla gis-jobb i Borås
2026-08-04
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Övrig information
Rekryterande chef är kontaktbar från och med vecka 33.
Intervjuer kommer att genomföras på eftermiddagarna 7 och 10 september.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom GIS eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation ses som meriterande.
Som person är du analytisk och har en god problemlösningsförmåga. Du arbetar strukturerat med hög kvalitetsmedvetenhet, är initiativtagande och drivande i utvecklingsarbete. Du har även en god pedagogisk förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, vilket gör att du på ett tydligt sätt kan förklara tekniska frågor för olika målgrupper. Vidare är du serviceinriktad och har lätt för att skapa och upprätthålla goda samarbeten. Du trivs med att kombinera självständigt arbete med arbete i team och har en stark förmåga att omsätta verksamhetsbehov till effektiva tekniska lösningar. Du bidrar till en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har kunskap och vana av ett eller flera av följande system:
FME Form och FME Flow
ArcGIS Enterprise
ArcGIS Pro
QGIS
I enlighet med Lönetransparensdirektivet så lämnas information om lönespann för tjänsten vid kallelse till intervju.
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag från Polismyndigheten.
Vill du arbeta med GIS i en verksamhet i stark utveckling? Vill du arbeta i nära samarbete med medarbetare som brinner för samhällsbyggandet i Borås? Då skall du söka dig till oss!
Borås Stad befinner sig i ett expansivt skede med flera spännande utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen där Samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll.
Förvaltningen består idag av cirka 115 medarbetare och bedriver verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, GIS, strategisk samhällsplanering, mark- och exploatering samt miljö- och klimatfrågor. På förvaltningen finns även två stödfunktioner, ekonomifunktionen och HR-funktionen. Med mer än 114 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och är stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och med högskolan i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion. Mycket positivt har hänt i Borås utveckling med många stora utmaningar återstår som Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig uppgift att medverka i.
Om verksamheten
Som GIS-ingenjör kommer du att vara en del av Geodataavdelningen, där vi är 16 medarbetare som producerar och förvaltar geografisk information som används i hela samhällsbyggnadsprocessen. Våra kunder finns inom Borås stad, i de kommunala bolagen samt medborgare och företag verksamma i kommunen.Dina arbetsuppgifter
Som GIS-ingenjör hos oss blir du en del av avdelningens GIS-grupp och får en central roll i att utveckla och förvalta kommunens geografiska information. Du arbetar brett med allt från systemförvaltning till databearbetning, analys och automatisering av arbetsflöden. I rollen kombinerar du teknik, analys och samhällsnytta i ett varierande arbete där du bidrar till att skapa värde för både verksamheten och kommunens invånare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Systemförvaltning och utveckling av kommunens webbkartor
Databashantering, databearbetning och kvalitetssäkring av geografisk information
Automatisering av GIS-relaterade arbetsflöden
Genomförande av geografiska analyser som stöd för beslutsfattande
Driva och medverka i implementering av nya funktioner och system
Förädla och tillgängliggöra geografisk information för olika målgrupper
Ge verksamhetsnära stöd, utbildning och rådgivning till kartanvändare inom kommunen
Bidra till vidareutvecklingen av ett internt GIS-användarforum för att fånga upp behov och främja kunskapsutbyte inom hela kommunkoncernenSå ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13:2026:009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Olof Olsson olof.olsson@boras.se 033-358428 Jobbnummer
10021651