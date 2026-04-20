GIS-ingenjör
2026-04-20
Vi söker en GIS-ingenjör till vår stadsbyggnadsavdelning. Hos oss blir du en del av ett erfaret och kreativt team av 25 medarbetare som arbetar engagerat för ett hållbart samhällsbyggande!
Vad kan vi erbjuda dig?
GIS-enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av kommunens geodatatjänster. Som GIS-ingenjör ingår att utveckla, uppdatera, administrera och kvalitetssäkra databaser och olika geodatatjänster. Arbetet sker självständigt men du kommer samtidigt att ingå i en enhet samt arbeta i nära samverkan med andra inom avdelningen och olika förvaltningar inom kommunen som helhet. GIS-enheten är en liten enhet där samarbete är viktigt och där vi löser uppgifter tillsammans. Enheten har en viktig roll i kommunens digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Dialog och kontakter med interna och externa aktörer är en naturlig del av arbetet där du bidrar med teknisk expertis, analyser och lösningar som stödjer kommunens långsiktiga mål.
Arbetet bedrivs delvis i projektform där du både kommer ha en ledande och en deltagande roll liksom både ett operativt och strategiskt perspektiv. Det innebär att du kommer att ha ett nära samarbete med många aktörer inom kommunen. I tjänsten ingår även att vara med och bygga moderna geodataflöden, smarta lösningar och arbetsmetoder. Arbetet är omväxlande och stimulerande och du har goda möjligheter att själv planera och styra dina arbetsuppgifter i samverkan inom enheten.
Vad söker vi hos dig?
Du är högskoleutbildad inom GIS, systemutveckling med GIS-inriktning eller har liknande utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Kunskap inom QGIS, FME, PostgreSQL och JavaScript är meriterande. Yrkeserfarenhet inom liknande yrken är meriterande. Som person är du positiv och har ett starkt engagemang för stadsbyggnadsfrågor, med en vilja att driva utvecklingen framåt. Du är strukturerad, lyhörd, initiativrik och lösningsfokuserad samtidigt som du har förmåga att tänka strategiskt och se helhetsperspektiv. Vi ser att du är en drivande och förändringsbenägen person. Det är fördelaktigt om du har förståelse för relevant lagstiftning så som jordabalken, fastighetsbildningslagen, GDPR samt plan- och bygglagen. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara kommunikativ och ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation är meriterande liksom erfarenhet av att leda och samordna projekt.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
Publiceringsdatum2026-04-20
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
521 35 FALKÖPING Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0515-885000 Jobbnummer
9865442