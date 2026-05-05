GIS-ingenjör -Växjö energi
2026-05-05
Om arbetsplatsen Växjö Energi, som är en del av Växjö kommun, erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens energisystem. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder - idag och i framtiden.
Vi är måna om våra medarbetare, tror på en jämställd arbetsplats med en mångfald som utvecklar oss och vår verksamhet. Vi arbetar för och tror starkt på en god balans mellan arbete, familj och fritid.
Arbetsuppgifter Som dokumentationsingenjör hos oss på Växjö Energi blir du en nyckelperson i arbete med drift, utveckling och underhåll av näten för fjärrvärme och fjärrkyla, både i det operativa och strategiska arbetet. I uppdraget ingår ett ansvar för att vårt nätinformationsystem (NIS) förvaltas, används och vidareutvecklas, för att möta dagens och framtidens behov. Rollen innebär nära samarbete med kollegor som använder systemet, där du bidrar med att stärka och stödja arbetssätt, datakvalitet och digitala processer.
Du arbetar löpande i NIS för att dokumentera förändringar i nätet, säkerställa korrekt dokumentation och utveckla systemets funktioner och kvalitét. NIS är en central plattform för våra medarbetare, från projektering och dimensionering till drift och underhåll, och du spelar en viktig roll i att systemet är aktuellt och användbart.
Du samarbetar i denna roll tätt med ingenjörer, tekniker och leverantörer dessutom har vi nära kontakt med Växjö kommun som tillhandahåller geografisk nätinformation såsom bakgrundskartor och fastighetsdata. Anställning innebär en roll i utveckling och ger goda möjligheter till kontinuerlig kompetens- och rollutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter som kommer att ingå * Ansvara för att utveckla och drifta vårt nätinformationssystem * Utvärdera och effektivisera nya digitala arbetsmoment och processer för att optimera användningen i nära samarbete med användarna. * Ge användare support, stöd och utbildning * Ge stöd vid exempelvis utredningar genom att skapa tematiska kartor och utföra analyser. Ta fram presentationer samt sammanställa olika typer av statistik för beslutsfattande. * Att tillsammans med kollegor säkerställa att systemet innehåller den information som behövs för fjärrvärmeverksamheten samt att informationen är kvalitetssäkrad. * Driva förbättringsarbete och utveckla mer automatiserade metoder för insamling, bearbetning och förädling av nätdata. * Drift och underhåll av systemet * Dokumentera rutiner och arbetsmetoder för rollen i sig men också för användarna samt verka som systemspecialist.
Hos oss får du vara delaktig i spännande projekt för framtiden. Det handlar om förnybar energi, smart teknik och energieffektiva lösningar för både hushåll och företag. Tillsammans brinner vi för att åstadkomma en vanlig vardag och en annorlunda, mer hållbar framtid.
Kvalifikationer * Universitet-, högskoleutbildning inom NIS/GIS eller motsvarande som bedöms vara relevant. * Kunskaper i att arbeta med geodata, databas- och serverhantering. * Vi värdesätter erfarenhet av NIS-system. Erfarenhet av Geosecma samt Autocad är en fördel. * Intresse för digitaliseringens möjligheter inom NIS/GIS-området. * Det är meriterande med tidigare erfarenhet av ledningsburen infrastruktur.
I rollen som NIS/GIS-ingenjör ser vi att du är en person som är kommunikativ, lösningsorienterad och mycket noggrann. Rollen innebär att du får möjlighet att metodiskt, strukturerat och med stort egenansvar arbeta i projekt kopplat till dokumentation. Både självständigt, tillsammans med kollegor och externa aktörer. Det är viktigt att du trivs med att ta egna initiativ och har en förmåga att inhämta nödvändig information för att driva ditt arbete framåt samt omsätta behov och idéer till praktiska lösningar.
Vi vill ha dig med i vår digitaliseringsresa och det är fördelaktigt om du har en god IT-förståelse. Intresse av att se potential och vilja förbättra tekniska lösningar, samt kunskap inom informationssäkerhet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7685761-1983257".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
