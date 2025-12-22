Gipsmontör sökes!
Gipsspecialisten Byggmontage Väst AB / Snickarjobb
2025-12-22
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Gipsspecialisten är ett etablerat och växande företag som arbetar med allt inom gipsmontage. Vi utför professionella arbeten med innerväggar, undertak och utfackningsväggar.
Vi utgår från Varberg och arbetar främst med projekt i Västra Götaland och Halland - ofta i Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Borås. Ibland tar vi även projekt längre bort i landet, till exempel i mellersta Sverige eller i Skåne på traktamente.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta främst med stomning, isolering och montering och gipsning av väggar och undertak. Arbetet kräver noggrannhet, samarbetsförmåga och förståelse för ritningar. Du blir en viktig del av ett yrkesskickligt team som levererar hållbara och professionella lösningar i alla typer av gipsentreprenader.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av gipsmontage eller byggarbete. Du är ansvarsfull, noggrann och trivs med både självständigt och gemensamt arbete. B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan! Första kontakt sker via mail.Så ansöker du
Skicka till filip@gipsspecialisten.se
Läs mer på https://www.gipsspecialisten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: Filip@gipsspecialisten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gipsspecialisten Byggmontage Väst AB
(org.nr 559443-7161) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9661597