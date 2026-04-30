General Manager till Semler Premium
Svensk Autorekrytering AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Semler Premium Sweden söker en General Manager med fullt affärs och operativt
ansvar för verksamheten i Stockholm. Rollen är central för bolagets fortsatta utveckling i
Sverige och innebär ett tydligt mandat att leda, utveckla och vidarepositionera
verksamheten i linje med bolagets långsiktiga ambitioner.
Detta är en nyckelroll för en senior ledare som vill kombinera strategiskt ledarskap med
ett aktivt och närvarande operativt ansvar, och som motiveras av möjligheten att påverka
affärens utveckling och långsiktiga position på marknaden.
Som General Manager har du det övergripande ansvaret för affär, organisation och
resultat för verksamheten i Stockholm. Du leder verksamheten genom Head of Sales
och Head of Aftersales och ansvarar för att skapa tydlig riktning, stark samverkan mellan
funktioner och de bästa förutsättningarna för fortsatt affärsmässig utveckling.
Uppdraget omfattar att vidareutveckla verksamheten med fokus på kommersiell tillväxt,
kundupplevelse och organisatorisk utveckling, med ambitionen att ytterligare stärka
verksamhetens position inom premiumsegmentet och skapa långsiktigt värde. Du
rapporterar till CEO för Semler Premium Sweden & Denmark.
Din Profil
Vi söker en senior affärsledare med stark kommersiell förståelse och dokumenterad
erfarenhet av att leda genom andra ledare. Du har framgångsrikt utvecklat verksamheter
med fokus på tillväxt, lönsamhet och kundupplevelse och har en väl utvecklad förmåga
att kombinera strategiskt perspektiv med operativt genomförande.
Du är en tydlig och förtroendeingivande ledare med stark affärsmässig skärpa och ett
naturligt fokus på resultat. Förmågan att skapa engagemang, bygga tydlighet och samla
organisationen kring gemensamma mål är en naturlig del av ditt ledarskap. Du motiveras
av miljöer med höga ambitioner, där kvalitet, affärsmässighet och utveckling står i
centrum.
Erfarenhet från premiumsegmentet och/eller fordonsbranschen är starkt meriterande. Om företaget
Semler Premium Sweden är en del av Semler Group, en väletablerad nordisk koncern
med långsiktigt familjeägt ägande, stark finansiell stabilitet och en tydlig entreprenöriell
tradition.
Den svenska verksamheten är en strategiskt viktig del av koncernens fortsatta
utveckling, med tydliga ambitioner att ytterligare stärka positionen inom
premiumsegmentet och fortsätta utveckla kundupplevelsen och affären på den svenska
marknaden.
För rätt person innebär detta en möjlighet att ta en central ledarroll i en verksamhet med
starkt ägarstöd, tydliga ambitioner och stor möjlighet att påverka både affärens
utveckling och verksamhetens långsiktiga position på marknaden.
Kontaktuppgifter
Denna rekrytering sker i samarbete med AutoExecutive. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Ulrika Thorstrand på tel. 070-663 99 91 eller mail ulrika.thorstrand@autorekrytering.se
.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Semler Premium Kontakt
Ulrika Thorstrand ulrika.thorstrand@autorekrytering.se Jobbnummer
9886344