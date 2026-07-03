GDM söker Affärsutvecklare AI
GDM Konsult AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundsvall
2026-07-03
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Vill du kombinera AI, affärsutveckling och kunddialog i en senior roll där du också får vara med och forma hur GDMs AI-affär utvecklas framåt? Då kan det här vara nästa steg för dig!
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Affärsutvecklare inom AI som vill driva affärsinitiativ, utveckla kundrelationer och aktivt bidra i leveransen i ett team där tempot är högt och möjligheterna stora. Det här är en bred och affärsnära roll för dig som trivs med stort eget ansvar och är van att få saker att hända. Du kommer bland annat att arbeta med upphandlingar och anbud, planera och genomföra workshops, event och kundaktiviteter, delta i kundmöten och utveckla nya samarbeten.Rollen innebär också att skapa framdrift i interna initiativ, bygga partnerrelationer och stötta kunder och kollegor i frågor kopplade till AI, GDPR och AI-förordningen. Du kommer att ha ett nära samarbete både med kunder och kollegor och bidrar till att utveckla och stödja GDM:s konsultaffär inom AI. Tjänsten har sin bas i Sundsvall, med huvudsaklig närvaro på arbetsplatsen.Bli vår nästa GDM'are
För att både lyckas och trivas i den här seniora rollen, ser vi att du är van att självständigt driva affärsnära initiativ och koordinera komplexa frågor med flera intressenter.Du har sannolikt en eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, marknad, teknik, IT, eller projektledning. Framför allt har du stark affärsförståelse, god struktur och lätt för att bygga förtroende i både interna och externa relationer. Du känner dig trygg i kund-dialoger, är van att koordinera komplexa aktiviteter och har erfarenhet av upphandlingar och anbudsarbete.Det är meriterande om du har erfarenhet från konsultverksamhet, tech och AI. Likaså om du har arbetat med workshops, utbildningar, event eller kunddialoger på ledningsnivå. Erfarenhet av partnerarbete, projektledning, offentlig sektor eller Microsofts ekosystem och AI-plattformar är det ett stort plus. Du har mycket god kommunikativ förmåga, även på engelska.
Som person tror vi att du är affärsdriven, strukturerad och trygg i att ta ansvar. Du är nyfiken, håller dig uppdaterad och gillar att kombinera självständighet med nära samarbete. Du behöver vara både lösnings- och målfokuserad, med förmåga att se möjligheter i olika sammanhang.Vi erbjuder dig
Hos oss får du en senior och viktig roll inom ett område med stark utveckling och stor strategisk betydelse. GDM har en central roll i koncernens AI-satsning och ligger långt fram i utvecklingen av egen AI-infrastruktur och säkra AI-tjänster.
Du blir en del av ett engagerat team där idéer snabbt kan bli verklighet, beslutsvägarna är korta och du har stora möjligheter att påverka både din roll och vår fortsatta satsning inom AI. Vi erbjuder en varierad arbetsvardag med stora utvecklingsmöjligheter och chansen att arbeta med AI nära affären, kunderna och framtidens lösningar. Här får du kombinera högt tempo och stort ansvar med engagerade kollegor, fina förmåner och en kultur som bygger på människors styrkor och på att lyckas tillsammans. Dessutom arbetar du i en stimulerande och modern miljö, med vårt fina kontor i Sundsvall som bas.Om GDM
GDM är ett snabbt växande IT-företag med ca 120 medarbetare, huvudkontor i Sundsvall och verksamhet på flera orter. Sedan 2024 är vi en del av Aderian Group, ett av Sveriges ledande IT-bolag. Vi förenklar kunders IT-vardag och satsar på att vara bäst inom funktionell IT – särskilt inom infrastruktur, drift, support och AI. Läs mer här: https://gdm.se/
Din ansökan
Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroll genomföras på slutkandidater. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att mejla: niklas.hagberg@gdm.se
.
Varmt välkommen med din ansökan om du vill kombinera driv och utveckling med möjligheten att arbeta i en av Sveriges ledande AI-miljöer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gdm Konsult AB
(org.nr 556550-2894)
Box 892 (visa karta
)
851 24 SUNDSVALL Arbetsplats
GDM Kontakt
Rekryterare
Niklas Hagberg niklas.hagberg@gdm.se 070-1901240 Jobbnummer
9992239