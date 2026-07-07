GävleDala Mätfix söker fler Mättekniker
HR-Utveckling Dalarna AB / GIS-jobb / Borlänge Visa alla gis-jobb i Borlänge
2026-07-07
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Vi växer – vill du vara med på resan?
GävleDala Mätfix befinner sig i en spännande tillväxtfas med flera nya, långsiktiga projekt i Dalarna. Nu söker vi flera Mättekniker som vill vara med och bygga vidare tillsammans med oss.
Här möts du av ett engagerat team, modern teknik och en arbetsvardag där vi hjälper varandra, har kul och har stolthet i det vi gör. Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vi söker flera noggranna och engagerade Mättekniker som vill vara en viktig del av vårt team. I rollen arbetar du med att utföra mätningar, kvalitetssäkra data och säkerställa att våra projekt får ett exakt och tillförlitligt underlag. Du kommer att arbeta både ute i fält och inne på kontoret med efterbearbetning och analys.
De flesta av våra uppdrag finns i Falun och Borlänge samt inom en radie på cirka tio mil runt Avesta och Gävle. Vi har kontor i både Horndal och Borlänge, och erbjuder dessutom möjlighet till hemmakontor. Tjänstebil ingår för att underlätta ditt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra inmätning, utsättning och kontrollmätning i projekt
Bearbeta, analysera och dokumentera mätdata
Arbeta med moderna mätinstrument såsom totalstation, GPS/GNSS, laserscanner och drönare
Samverka med projektledare, ingenjörer och andra funktioner i projekt
Säkerställa att mätningar och dokumentation följer gällande standarder
Bidra till utveckling av rutiner och digitala arbetssätt Profil
Hos oss värdesätter vi dina personliga egenskaper allra mest – det är de som gör skillnaden i vardagen. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har en bakgrund inom mätteknik, geodesi, lantmäteri, bygg eller har skaffat dig motsvarande erfarenhet på annat sätt. Har du dessutom arbetat med mätinstrument och programvara som Trimble, Leica, Topcon eller AutoCAD är det ett extra plus, liksom en god förståelse för digitala arbetsflöden.
Du har helt enkelt en god datavana, B-körkort och känner dig trygg i att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten, och du har en naturlig förmåga att hitta lösningar när utmaningar uppstår. Du trivs med att ta eget ansvar och planera din arbetsdag, men är samtidigt en lagspelare som uppskattar att samarbeta och bygga goda relationer. Med din kommunikativa förmåga bidrar du till ett positivt samarbete i teamet.
Du är flexibel och tycker om att arbeta i varierande miljöer – och har en positiv inställning som gör att du ofta ser möjligheter där andra kanske ser hinder.
Varför GävleDala?
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du blir en del av ett företag där vi värdesätter gemenskap, engagemang och långsiktighet. Vi bygger inte bara projekt, utan även en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och vill stanna.
Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete där varje dag bjuder på nya möjligheter. Du får arbeta med modern teknik och innovativa arbetssätt i en inkluderande arbetsmiljö. Med korta beslutsvägar, stark laganda och högt engagemang blir du en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Hos oss får du möjlighet att växa tillsammans med företaget och vara med och påverka vår framtida resa. Samtidigt erbjuder vi konkurrenskraftiga villkor och en arbetsmiljö där vi värnar om både trivsel och professionell utveckling – så att du kan känna dig trygg och motiverad i din roll.
För dig som arbetar på projekt utanför hemorten finns även möjlighet till övernattning genom företaget, vilket skapar flexibilitet och underlättar planeringen vid längre uppdrag.
Här finns dessutom möjlighet till en flexibel arbetsvecka, exempelvis ett upplägg med fyradagarsvecka, beroende på verksamhetens behov och individens önskemål.
Urval och intervjuer behandlas löpande och tjänsterna kommer att tillsättas i närtid, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan.
GävleDala Mätfix en mätkonsult med ett upptäckningsområde i Dalarna, Gästrikland, Uppland och Västmanland. Från fjäll till hav erbjuder vi kompletta mättjänster för så väl småprojekt som större och mer komplicerade projekt.
Vi arbetar med alla typer av uppdrag inom geodetisk mätning. Allt från bygg och anläggningsutsättning, till drönarmätningar av stora areal, ner till inmätning av maskindelar inom industrin på tiondels millimeter.
Våra uppdragsgivare är bygg- & anläggningsföretag, industrier, gruvföretag, kommuner & myndigheter.
Vi arbetar med allt från kontrollmätning av hamnar i Östersjön, till kontroll & justering av liftsystem i fjällen, kartering av de djupaste gruvorna, mängdregleringar av väg, VA & damm jobb, till utsättning av huskroppar och ingjutningsgods.
Vi drivs av vår nyfikenhet för tekniken och de utmaningar vi ställs inför i en konstant utvecklande bransch. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
781 74 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Rekryteringskonsult
Madeleine Söderberg madeleine@hrdalarna.se 070-5914469 Jobbnummer
9995529