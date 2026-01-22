Gatuprojektör
2026-01-22
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en gatuprojektör till ett kommunalt sammanhang där du bidrar till utveckling och förbättring av gator och den offentliga miljön. Du blir en del av en professionell organisation med fokus på samhällsnytta, där arbetet sker i nära samverkan med interna och externa intressenter.
ArbetsuppgifterStödja planering och projektering kopplat till gatu- och stadsmiljöprojekt.
Samverka med relevanta intressenter för att säkerställa kvalitet och framdrift i uppdraget.
Bidra till att ta fram och kvalitetssäkra underlag som används i det fortsatta projektarbetet.
KravErfarenhet av arbete som gatuprojektör eller liknande roll inom gatu- och infrastrukturprojekt.
Förmåga att arbeta strukturerat och samordna arbetet med flera parter.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
