Gatuprojektör
Avaron AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en gatuprojektör till ett uppdrag inom kommunal verksamhet där du bidrar i planering och projektering av gatu- och stadsmiljö. Du blir en del av ett projektteam och arbetar nära övriga roller i genomförandet för att säkerställa funktionella och hållbara lösningar.
ArbetsuppgifterTa fram projekteringsunderlag för gatu- och anläggningsrelaterade åtgärder.
Samverka med projektorganisation och andra discipliner för att kvalitetssäkra lösningar.
Bidra med tekniska bedömningar och stöd i projekterings- och genomförandefrågor.
KravErfarenhet av arbete som gatuprojektör eller liknande inom gatu-/mark-/anläggningsprojektering.
Förmåga att arbeta strukturerat i en projektorganisation och leverera enligt uppsatta mål.
MeriterandeErfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7139374-1814630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9712589