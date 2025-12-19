Gatuköksbiträde till RamsåsaGrillen

RamsåsaGrillen AB / Kockjobb / Tomelilla
2025-12-19


Visa alla kockjobb i Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Simrishamn, Skurup eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos RamsåsaGrillen AB i Tomelilla

Vi är ett relativt nystartat familjeföretag som finns i Tomelilla vid Svamparondellen. Vi serverar klassisk snabbmat i en fartfylld miljö.
Vi söker dig som är serviceminded, trevlig och med ett leende på läpparna, stresstålig och trivs när där är mycket att göra, har lätt för att arbeta i team.
Erfarenhet av liknande arbete är ett plus men inget krav.

Publiceringsdatum
2025-12-19

Arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga enklare rätter (burgare, korv, kebab).
Ta beställningar och hantera kassan.
Servera mat och dryck.
Hålla kök, servering och allmänna ytor rena och fräscha.
Ta emot varuleveranser och fylla på varor.

Intresserad? Skicka gärna ett personligt brev och CV.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: Eva.p@sjobo.nu

Arbetsgivare
RamsåsaGrillen AB (org.nr 559532-8542)
Ramsåsa 44 (visa karta)
273 97  TOMELILLA

Jobbnummer
9657915

Prenumerera på jobb från RamsåsaGrillen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos RamsåsaGrillen AB: