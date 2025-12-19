Gatuköksbiträde till RamsåsaGrillen
2025-12-19
Vi är ett relativt nystartat familjeföretag som finns i Tomelilla vid Svamparondellen. Vi serverar klassisk snabbmat i en fartfylld miljö.
Vi söker dig som är serviceminded, trevlig och med ett leende på läpparna, stresstålig och trivs när där är mycket att göra, har lätt för att arbeta i team.
Erfarenhet av liknande arbete är ett plus men inget krav. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga enklare rätter (burgare, korv, kebab).
Ta beställningar och hantera kassan.
Servera mat och dryck.
Hålla kök, servering och allmänna ytor rena och fräscha.
Ta emot varuleveranser och fylla på varor.
Intresserad? Skicka gärna ett personligt brev och CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: Eva.p@sjobo.nu Arbetsgivare RamsåsaGrillen AB
