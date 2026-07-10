Gatuingenjör
Vallentuna kommun / Byggjobb / Vallentuna Visa alla byggjobb i Vallentuna
2026-07-10
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du få chansen att jobba i en spännande roll där du får möjlighet till utveckling och var delaktig i flera stora samhällsbyggnadsprojekt? Varmt välkommen med din ansökan.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att förvalta Vallentuna till en bra plats för människor och företag att växa. Det gör vi genom förvaltning, förebyggande arbete och utveckling av kommunens byggnader, naturområden, parker, gator, vägar och andra anläggningar. Förvaltningen är organiserad i fyra avdelningar: Staben, Fastighetsavdelningen med städservice, Gatu- och parkavdelningen och Transportservice.
Vi på gatu-parkavdelningen är ett väl sammansvetsat och glatt gäng på 17 personer som jobbar med avfallshantering, gatu- och parkdrift, trafikdrift, trafikplanering, projektledning, parkeringsövervakning, skrotbilar, fordon, planering, anläggande, buller, natur, dagvatten, m.m. Avdelningen söker nu en gatuingenjör och vi värnar om din personliga utveckling, vi ser därför till att ge dig chansen till utveckling och att bredda din kompetens. Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att arbeta med kommunens driftentreprenader gata/vinterväghållning, belysning, beläggning, vägmålning och tillhörande dagvatten. Även buller, schakttillstånd, försäkringsfrågor ingår inom egna verksamheten. Delta i plan- och detaljplansarbete, ledningssamordning samt projktleda mindre projekt inom egna verksamheten ingår i tjänsten men alla olika typer av frågor och uppgifter kan dyka upp.
I rollen ingår ett ekonomiskt ansvar som innebär planering, budgetering och uppföljning av kostnader. Som gatuingenjör kommer du att ha en viktig roll i flera stora parallella samhällsbyggnadsprojekt. Du bidrar med erfarenhet redan under tidiga planeringsskeden till genomförande- och utbyggnadsskedet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att granska handlingar, bevaka gatuarbeten, följa upp besikningar och garantiåtaganden, ta fram kostnadskalkyler samt säkra ett bra mottagande till driften.
Du kommer att arbeta självständigt, utveckla och förbättra funktioner, rutiner och dokumentation i nära kontakt med övriga kollegor på teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet innebär även mycket kontakt med olika projektledare, entreprenörer och kommuninvånare. Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom väg, anläggning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som yrkesarbetare inom drift och underhåll.
Mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Flera års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom drift och underhåll.
Flera års erfarenhet som beställarombud eller av att driva driftentreprenader.
Goda kunskaper i Word, Excel, vana att jobba i en digitaliserad miljö, goda GIS-kunskaper.
Erfarenhet av arbete med upphandling och avtalsuppföljning.
Erfarenhet av att analysera, följa upp och dokumentera t.ex. felanmälningar, entreprenader, budgetar m.m.
Kunskap om entreprenadjuridik som AB, MER, AMA. Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du är ordningsam och har förmåga att hålla många arbetsuppgifter igång samtidigt.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidare på heltid med start efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning, provanställning kan komma att tillämpas.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Alla som anställs för en ledande befattning eller särskilt betydelsefull befattning inom kommun ska visa ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen. Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-08-16.
För mer information kontakta:
Johan Carselind, Gata-parkchef. Mejl: johan.carselind@vallentuna.se
, Tfn. 08-587 849 24
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 36 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9999220