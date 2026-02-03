Gatu-parkarbetare
Boxholms Kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Boxholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Boxholm
2026-02-03
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms Kommun i Boxholm
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Är du en praktisk person med känsla för estetik som drivs av att skapa vackra och tillgängliga utemiljöer? Då kan det här vara jobbet till dig. Gatu- och parkavdelningen inom samhällsbyggnadsfövaltningen i Boxholms kommun består av ett team på sex medarbetare. Vi ansvarar bland annat för att planera, förvalta allmän plats och sköta kommunens allmänna planteringar, parker, lekplatser, gator och torg, naturreservat och skogar för att skapa en attraktiv miljö för invånare och besökare i kommunen.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierande arbete inom gatu- och parkmark, skogsmark samt yttre fastighetsskötsel. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat trädgårdsarbete, beskärning, klippning av gräs och häckar, ogräsrensning och plantering. Du kommer även att sköta lekplatser, utföra renhållning och gatuarbeten. I rollen ingår även kontakt med hyresgäster, kommunala förvaltningar och entreprenörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har trädgårdsutbilning, alternativt gymnasieutbildning kompletterad med ett års trädgårdsutbildning, eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du har gärna flerårig yrkeserfarenhet inom park- och trädgårdsarbete samt god vana av maskinhantering till exempel gräsklippare, grästrimmer, kompaktlastare och/eller redskapsbärare, Det är meriterande om du har god växtvana. Har du utbildning inom Heta arbeten och Arbete på väg, B utökad (B96), hjullastarlicens, Motorsågskörkort (A-B), Röjsågskörkort (A) eller annan relevant kompetens inom gatu- och parkskötsel är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är en lagspelare som samtidigt kan ta ett stort eget ansvar. Du är drivande, tar initiativ och arbetar mot våra uppsatta mål. Vi värdesätter hög arbetsmoral och ett positivt bemötande mot både allmänhet och kollegor. B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Tillträdesdatum 1 april 2026 eller vid överenskommelse.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef Gata/park
Hampus Sunnerstam hampus.sunnerstam@boxholm.se 0142-895 54 Jobbnummer
9718947