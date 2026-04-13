Garantikoordinator
Peab Sverige AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-04-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Nu har du möjlighet att söka rollen som Garantikoordinator till vår Garantiavdelning i Malmö - en utvecklande och ansvarsfull roll där kunden alltid står i fokus. Vi söker dig som är driven, strukturerad och pålitlig och som vill växa och utvecklas tillsammans med oss. Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Som garantikoordinator arbetar du självständigt men i nära samarbete med ett engagerat och erfaret team. Rollen är varierande och med många kontaktytor, både internt och externt. Arbetstempot kan periodvis vara högt, vilket ställer krav på god struktur, flexibilitet och förmåga att prioritera. Du blir en viktig del i teamet för att säkerställa hög kvalité och god kundupplevelse i våra projekt. Dina arbetsuppgifter
I rollen som garantikoordinator kommer du bland annat att arbeta med:
Ta emot, registrera, administrera och avsluta reklamationer
Boka, planera och samordna hantverkare samt underentreprenörer
Planera åtgärder kopplade till reklamationer, hantverkshjälp och garantibesiktningsanmälningar
Dokumentationshantering, arkivering och hantering av besiktningsprotokoll
Fakturering och granskning av fakturor
Registrera och uppdatera projekt och listor i Orange Garanti samt i beställarens system
Protokollföring och deltagande vid möten av olika slag
Om dig
Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är serviceinriktad, organiserad och van vid att arbeta med flera parallella arbetsuppgifter. Du har en god administrativ förmåga och ett affärsmässigt förhållningssätt. Du är resultatfokuserad, har god ekonomisk förståelse och arbetar strukturerat även under tidspress. Ditt arbetssätt präglas av tydlig kommunikation och samarbetsvilja, och du bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi söker dig som har:
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen är meriterande
God systemvana
Körkort B
Du behärskar svenska i tal och skrift obehindrat. Kommunikation på engelska förekommer också i arbetet. Resor i tjänsten kan förekomma, tjänsten är placerad i Malmö.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till: Patrik Sjölin, garantichef, patrik.sjolin@peab.se
alternativt Ida Lindahl, HR, ida.lindahl@peab.se
Urval sker löpande så tillsättande kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Observera att vi ej tar emot ansökningar via mejl.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
Patrik Sjölin patrik.sjolin@peab.se
9851736