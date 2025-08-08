Fysioterapeut, vikariat
Region Uppsala / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2025-08-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Kungsgärdets vårdcentral
Möjlighet till stimulerande tjänst på Kungsgärdets vårdcentral!
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som vill vara en del i vårt team och utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder nu ett vikariat på 100% med tillträde 1 september, eller enligt överenskommelse, till och med 31 december, med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor från hela länet.
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter består av primära bedömningar, behandling, uppföljning och träning av patienter med symtom, sjukdomar och skador i rörelse- och stödjeapparaten. Teamarbete och gruppbehandling ingår också. Du kommer att ha ett självständigt ansvar för bedömning och behandling, där val av åtgärder ska basera sig på tillgänglig evidens och befintliga riktlinjer.
Din kompetens
Du är legitimerad fysioterapeut och erfarenhet av primärvård är meriterande. Utbildning i idrottsmedicin, OMT, MDT eller motsvarande är önskvärt. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra yrkesprofessioner men har även förmåga till självständigt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har ett gott bemötande, har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter och kollegor. Du är tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt.
Vår verksamhet
Kungsgärdets vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vårdcentralen ligger centralt i Uppsala med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter intill vårdcentralen. Vi har cirka 11 000 listade patienter och erbjuder bland annat äldremottagning, diabetesmottagning och lättakut. På vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Lena Larsson tel: 070-610 18 61 eller e-post: lena.a.larsson@regionuppsala.se
eller verksamhetschef Ida Salo på tel: 072-147 59 17 eller e-post: ida.salo@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2025-08-08Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH276/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9450273