Fysioterapeut Uppdrag
Talangbron Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Härjedalen Visa alla sjukgymnastjobb i Härjedalen
2026-02-20
Nu söker vi en legitimerad fysioterapeut för uppdrag i kommun i Jämtlands län med start 1 mars 2026. Här får du arbeta brett inom kommunal hälso- och sjukvård och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
I rollen som fysioterapeut arbetar du med bedömning, planering och genomförande av träning och behandling för patienter i både ordinärt och särskilt boende. Du stöttar i förflyttningssituationer, ansvarar för hjälpmedelsutprovning och medverkar vid viss bostadsanpassning utifrån patientens behov.
Du samverkar nära övriga professioner inom vård och omsorg och bidrar med din kompetens i teamet. Dokumentation sker löpande i journalsystem som VIVA, Cosmic och Link. Arbetet innebär resor inom kommunen, där avstånden kan vara långa.
Vi söker dig som
Ska-krav
Är legitimerad fysioterapeut
Har B-körkort
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Vana att arbeta i journalsystem som VIVA, Cosmic eller Link
Erfarenhet av arbete i både ordinärt och särskilt boende
Omfattning
Heltid, arbetstid kl. 08.00-17.00. Uppdraget är förlagt till kommunal verksamhet i kommun i Jämtlands län. Resor förekommer och kan innebära längre körsträckor.
Uppdragsperiod
2026-03-01 - 2026-09-01.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas. Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
