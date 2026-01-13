Fysioterapeut, tillsvidareanställning
2026-01-13
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Kommunal primärvård Vård och omsorgsförvaltningen, i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
En av våra medarbetare har gått vidare till en chefstjänst inom kommunen. Därför söker vi nu en fysioterapeut till kommunal verksamhet i särskilt och ordinärt boende.
Vi erbjuder ett omväxlande, meningsfullt och självständigt arbete där du gör skillnad i människors vardag. Du blir en del i vårt rehabteam bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehab- och hjälpmedelsassistenter samt aktivitetssamordnare. Det är en stabil grupp som har lång erfarenhet, bred kunskap och ett gott arbetsklimat.
Arbetet innebär bedömningar, träning, utprovning av hjälpmedel, handledning och utbildning till patienter och personal samt övriga i yrket förekommande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter att vara med och påverka det dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen av rehabenheten, samt att vara delaktig i kvalitets och förbättringsarbete.
Vi arbetar aktivt med att utveckla ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt, där rehabilitering och tidiga fallförebyggande insatser är centrala. Som fysioterapeut hos oss får du möjlighet att vara med och forma arbetssätt som stärker individens livskvalitet över tid. Vi är stolta över att ha en MAR och en kvalitetsansvarig för rehab.
Dokumentation sker i LifeCare.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut.
Du arbetar självständigt och fattar egna beslut men har en god förmåga att samarbeta och pedagogiskt dela med dig av kunskap och information.
Du är engagerad, lyhörd, kommunikativ och har ett gott bemötande.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datavana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Vi gör löpande urval.
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Krav på utdrag ur belastningsregistret. När du söker jobb hos oss inom vård och omsorgsförvaltningen kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
