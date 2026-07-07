Fysioterapeut till Skiftinge vårdcentral
Region Sörmland / Sjukgymnastjobb / Eskilstuna Visa alla sjukgymnastjobb i Eskilstuna
2026-07-07
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Vårdcentralen Skiftinge EskilstunaPubliceringsdatum2026-07-07Om företaget
Vårdcentralen Skiftinge är en väletablerad vårdcentral med ca 11 500 listade patienter och drygt 50 medarbetare. Vårdcentralen ligger i Norra delen av Eskilstuna gränsande till landsbygden.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med vårdsökande i alla åldrar med varierande bakgrund och kultur vilket ställer krav på stor flexibilitet och en bred kompetens. Vi är engagerade, har ett stort intresse av förbättringsarbeten och ser fram emot framtidens utmaningar. Vårdcentralen Skiftinge är en bra arbetsplats med en god stämning och mycket teamarbete. Verksamheten är också HBTQ-certifierad. Som anställd i Region Sörmland finns möjlighet till friskvårdsbidrag, gratis sjukvårdsbesök mm. Arbetsuppgifter
I både självständigt och teambaserat mottagningsarbete kommer du ta emot patienter för bedömning, behandling (flera olika behandlingsmetoder används) och träning. Vi erbjuder gruppverksamheter för våra patienter, som t ex artrosskola. För patienter med längre sjukskrivningar är du en viktig del i rehabiliteringen. Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna är idag fyra personer med lång erfarenhet i yrket och i primärvård. Vi är måna om att du får en god introduktion till arbetsplatsen och verksamheten som helhet. Om du är ny i yrket kommer en av de erfarna kollegorna bli din mentor med särskilt ansvar att handleda dig i din nya yrkesroll. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbeten, både inom vår profession och tvärprofessionellt. Syftet med förändringarna kan handla om bättre flöde för patienterna, strukturen i vårt arbetssätt med syfte att minska tid för administration mm.
Din kompetens
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Personlig lämplighet samt erfarenhet från arbete som fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården kommer värderas högt. Vi ser gärna att du har ett intresse för att se helhetsperspektivet hos patienten och tycker om att arbeta i team inom primärvården. Övrig vidareutbildning värderas, men vi värderar framför allt att du är nyfiken på hur du kan utvecklas tillsammans med oss framåt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsat vikariat. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Ulrica Nilsson, Skiftinge vårdcentral 072-0831476.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-02.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-081". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9995772