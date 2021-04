Fysioterapeut till Skåne v14-37 - Agila Service AB - Sjukgymnastjobb i Hässleholm

Prenumerera på nya jobb hos Agila Service AB

Agila Service AB / Sjukgymnastjobb / Hässleholm2021-04-07AGILA SÖKER FYSIOTERAPEUT TILL SKÅNEAgila söker en fysioterapeut till Östra Göinge för arbete inom äldreomsorg under perioden v14-37, omfattning är på heltid, måndag-fredag.Tjänsten tillsätts löpande.För ytterligare information kontakta Glayol Rouzveh på mejl: glayol.rouzveh@agila.se #jobbjustnuSkicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad kring uppdrag som passar just dig och dina önskemål.VI ERBJUDER DIGSom fysioterapeut hos Agila har du goda lönevillkor. Utöver en hög lön är vår ambition att du som önskar flexibilitet och uppskattning ska se oss som ett alternativ till en traditionell anställning. Ett alternativ där du själv har stor möjlighet att styra över ditt arbete och tillsammans med oss hittar en arbetsplats med arbetsuppgifter som du finner utvecklande och meningsfulla.Om du inte arbetat genom bemanningsföretag tidigare är detta inget hinder. Vår ambition är att du alltid ska få bästa service och det är vårt ansvar att förse dig med all den information du behöver i samband med ditt uppdrag. Vi hjälper också till med allt praktiskt som t.ex. resor och i vissa fall boende. Meningen är att det ska vara smidigt att ha Agila som arbetsgivare så att du kan koncentrera dig på att göra ett gott arbete på ditt uppdrag.OM AGILAAgila är ett av Nordens största företag inom bemanning och rekrytering till sjukvård, socialtjänst och skola. Agila bemannar landsting, kommuner och privata kunder över hela Sverige och Norge. Företaget har sedan starten år 2008 varit mycket framgångsrikt och har flera gånger blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri.2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07Agila Service ABTorkel Knutssonsgatan 2428131 HÄSSLEHOLM5676851