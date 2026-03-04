Fysioterapeut till särskilt boende
2026-03-04
Nu har du som utbildad fysioterapeut chansen att jobba med ett kompetent och inkluderande gäng med stora möjligheter att utvecklas. Vi tänker nytt och satsar på personcentrerad vård och teamarbete. Just nu bygger Eskilstuna kommun fler boendeplatser för våra äldre invånare och vi behöver därför bli fler fysioterapeuter.
Genom teamarbete arbetar du och dina kollegor med personalen på våra äldreboenden. För att du ska kunna fokusera på ditt arbete som fysioterapeut får du stöd av våra rehabassistenter när det gäller administration, ordinerad träning och hjälpmedel till våra boenden. Hos oss får du en gedigen introduktion och är du nyexaminerad erbjuds du en mentor. Vi är cirka 30 medarbetare som trivs på vårt jobb och med varandra! Vi erbjuder möjlighet till distansarbete, antingen hemifrån eller på resor till och från arbetet utöver flextid.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut arbetar du med att stärka personers självständighet i vardagen. Du lär känna de vi finns till för och kan följa deras utveckling över tid. Parallellt har du ett nära samarbete med arbetsterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och andra professioner. I arbetet ingår att handleda studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du ansvarar själv för att planera och lägga upp din arbetsdag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har B-körkort och är utbildad fysioterapeut med svensk legitimation, eller så blir du klar med din utbildning under nuvarande termin. Som person är du lyhörd, flexibel och lösningsfokuserad. Genom din förmåga att samverka med andra utvecklar vi tillsammans vardagen för personerna vi finns till för. Du ser möjligheter och fokuserar på det som leder till goda helhetslösningar, både för individen och för vår verksamhet.
Välkommen att söka ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får utveckla dina kunskaper som fysioterapeut.
Provanställning i upp till sex månader kan komma att tillämpas
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252699:2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9776631