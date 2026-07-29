Fysioterapeut till särskilt boende
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Eskilstuna Visa alla sjukgymnastjobb i Eskilstuna
2026-07-29
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Just nu händer det mycket på vår enhet och vi utvecklar vårt arbetssätt. Här får du som utbildad fysioterapeut chansen att jobba med ett kompetent och inkluderande gäng med stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi tänker nytt och satsar på personcentrerad vård och teamarbete. Just nu söker vi en fysioterapeut till våra särskilda boenden för äldre.
Genom teamarbete arbetar du och dina kollegor med personalen på våra boenden. För att du ska kunna fokusera på ditt arbete som fysioterapeut får du stöd av våra rehabassistenter med administration, ordinerad träning och hjälpmedel. Hos oss får du en gedigen introduktion och om du är nyexaminerad erbjuds du en mentor. Vi är cirka 30 medarbetare som trivs på vårt jobb och med varandra. Vi tycker det att viktigt att värna om dig som medarbetare genom att ge möjlighet till distansarbete, antingen hemifrån eller på resor till och från arbetet utöver flextid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut arbetar du med att stärka personers självständighet i vardagen. Du lär känna de vi finns till för och följer deras utveckling över tid. Våra medarbetare är uppskattade med många som efterfrågar vårt stöd. I rollen har du ett nära samarbete med arbetsterapeuter, både par och i mindre team. Du samarbetar också med sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och andra professioner. I arbetet ingår att handleda studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du planerar själv din arbetsdag och har möjlighet att påverka och utveckla vårt arbete. Om du börjar hos oss ser vi gärna att du vill bidra i utvecklingen av exempelvis digitalisering och samverkan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har B-körkort och är utbildad fysioterapeut med svensk legitimation, eller så blir du klar med din utbildning under nuvarande termin. Som person är du lyhörd, flexibel och lösningsfokuserad. Det är en fördel om du har jobbat med målgruppen tidigare, men inget måste. Genom din förmåga att samverka med andra utvecklar vi tillsammans vardagen för personerna vi finns till för. Du ser möjligheter och fokuserar på det som leder till goda helhetslösningar, både för individen och för vår verksamhet.
Välkommen att söka ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får utveckla dina kunskaper som fysioterapeut.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Måndag till fredag.
Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens vård och omsorg!
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten - i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Pia Malm +46167105205 Jobbnummer
10015330