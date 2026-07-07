Fysioterapeut till Ortopedavdelningen
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2026-07-07
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Fysioterapin, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2026-07-07Om företaget
Vill du ha ett varierat arbete där du får utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara en del av en trygg och engagerad arbetsgrupp?
Nu söker vi en fysioterapeut till en tjänst på Ortopedavdelningen på Nyköpings lasarett - en verksamhet som kännetecknas av gott teamarbete med stort patientflöde, där du får goda möjligheter att lära- och utvecklas i det dagliga arbetet.
Nyköpings lasarett har ett attraktivt läge med närhet till både E4 och resecentrum, vilket ger goda pendlingsmöjligheter till bland annat Norrköping och Stockholm. På Fysioterapin är vi cirka 30 medarbetare med bred erfarenhet och kompetens, där vi har ett öppet, inkluderande och stödjande arbetsklimat.Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bedömningar och insatser för inneliggande patienter med vanligt förekommande ortopediska åkommor framför allt efter olika operationer. Arbetsuppgifterna består bland annat av mobilisering, instruktion av träningsprogram samt hjälpmedelsförskrivning. I vissa fall förekommer även hembesök samt samarbete med kommunens fysioterapeuter. På ortopedavdelningen har du som fysioterapeut en central och viktig roll i teamet runt patienterna. Du kommer ha ett nära samarbete med arbetsterapeut och andra professioner på avdelningen.
Baserat på dina önskemål och din utvecklingsplan kommer det finnas möjlighet att prova och kombinera olika arbetsområden. Anställningen är inom Region Sörmland med placering i Nyköping.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Du känner dig trygg i dig själv och din yrkesroll och har förmåga att bedöma och behandla patienter självständigt, men ser samarbete som en förutsättning för att ge patienten bästa möjliga vård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort B är ett önskemål.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef, Fysioterapin Nyköpings lasarett, Hanna Warensjö-Sommar, 076-721 85 96.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Paramedicin Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9995751