Fysioterapeut till Neurovårdteam

Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Rehabmottagning på Solhem är en relativt stor mottagning med lång tradition av rehabilitering.
På mottagningen arbetar 27 medarbetare, teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och koordinator. Verksamheten är inriktad mot utveckling och bedrivs inom ramen för Vårdval.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov.
Om arbetet
Du erbjuds en stimulerande och flexibel tjänst som arbetsterapeut i vårt neurovårdteam. I teamet arbetar två fysioterapeuter, tre arbetsterapeuter och en logoped i ett nära samarbete. Vi har ett målinriktat arbetssätt och utgår från patientens rehabiliteringsplan. Arbetsuppgifterna består av bedömning och behandling av personer med förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom, såväl individuellt som i grupp. Du har stora möjligheter att påverka arbetet dagligen och på sikt genom utvecklingsarbete. Teamet erbjuder ett starkt kollegialt stöd med fokus på samarbete, god arbetsmiljö och patientarbete.
Om dig
Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och har 15 hp i neurologisk rehabilitering efter avslutad grundutbildning. Det är meriterande om minst ett års klinisk erfarenhet av neurologisk rehabilitering.
Du bör också ha ett intresse för verksamhetsutveckling och trivs med att arbeta i team men kan också arbeta självständigt. Du tar initiativ, har ett positivt förhållningssätt och intresse för att arbeta med människor.
Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer hålls löpande
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
