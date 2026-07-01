Fysioterapeut till Neurologi Öppenvård
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Huddinge Visa alla sjukgymnastjobb i Huddinge
2026-07-01
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Är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och vill utvecklas inom neurologisk rehabilitering på ett universitetssjukhus? Vi söker nu en vikarierande fysioterapeut till vår neurologiska öppenvård i Huddinge, där du blir en del av ett engagerat team med nära samarbete över professionsgränserna. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
individuell introduktion anpassad efter dig och dina tidigare erfarenheter
ett nära samarbete med erfarna kollegor från flera professioner samt fysioterapeuter med specialistkompetens inom neurologi
ett varierat arbete inom både öppen- och slutenvården
goda möjligheter till kompetensutveckling genom bland annat interna utbildningar och verksamhetsnära utvecklingsprojekt.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Den medicinska enheten för Hälsoprofessioner har en viktig del i den vård som bedrivs inom Karolinska Universitetssjukhuset. Inom sektionen för Neuro, intensiven, hjärta-kärl, och akutvården finns det arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter patienter inom både sluten- och öppenvård. Vi söker nu en fysioterapeut till vår neurologisk öppenvård. Här möter du engagerade och kunniga kollegor samt får möjlighet att arbeta i en stimulerande och multidisciplinär arbetsmiljö.
Som fysioterapeut ingår du i team där du bidrar med din kompetens för att möta patientens behov av utredning och behandling. Där blir du en viktig resurs för patienter i teamarbetet gällande bedömning av neurologiska bortfall, behandling av patienter med komplexa neurologiska och neuromuskulära sjukdomar, samt en del i utredningen av patienten i fortsatt behandlingsplanering.
I rollen arbetar du med bedömning, behandling och uppföljning av patienter inom neurologisk öppenvård. Arbetet omfattar bland annat individuella mottagningsbesök, gruppträning i gym och bassängträning. Du arbetar personcentrerat med målet att främja patientens rörelseförmåga, delaktighet och livskvalitet. En viktig del av uppdraget är också det nära interprofessionella samarbetet, där du deltar i teamronder och tillsammans med andra professioner planerar och följer upp patienternas rehabilitering.
Annonsen avser ett vikariat på heltid som sträcker sig över 1 års tid. Helgtjänstgöring och handledning av studenter kan ingå i uppdraget.
Vi söker dig som
har ett tydligt intresse av patienter med diverse neurologiska sjukdomar och vill arbeta på ett högspecialiserat sjukhus, där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierande
trivs med att arbeta tillsammans med andra människor. Du relaterar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar in, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar
har ett helhetsperspektiv och ser patientens behov i ett större sammanhang. Du väger samman olika perspektiv och samarbetar med andra professioner för att skapa bästa möjliga vård och rehabilitering
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med tillåtelse att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Vana att självständigt bedöma, vägleda och behandla patienter med neurologiska besvär
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta inom slutenvård eller öppenvård med neurologiska patienter
Magisterexamen/masterexamen
Specialistkompetens inom neurologi.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du förväntas vara en förebild i enlighet med sjukhusets värderingar; ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Enhet Hälsoprofessioner Kontakt
Sektionschef
Michelle Roos-Marr michelle.roos-marr@regionstockholm.se Jobbnummer
9987215