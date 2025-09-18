Fysioterapeut till Lysekils kommun
Lysekils kommun / Sjukgymnastjobb / Lysekil Visa alla sjukgymnastjobb i Lysekil
2025-09-18
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysekils kommun i Lysekil
, Munkedal
, Strömstad
eller i hela Sverige
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3UPubliceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Vi söker en Fysioterapeut till en tillsvidaretjänst inom hemsjukvården i Lysekils kommun.
Vill du vara del av en betydelsefull verksamhet där du tillsammans med andra arbetar för att underlätta och skapa trygghet för patienten? Då är det dig vi söker!
På Rehabenheten arbetar ett positivt team fysioterapeuter, arbetsterapeuter och en specialistundersköterska med rehabilitering i såväl eget som särskilt boende. Vi har ett bra samarbete med övriga verksamheter i och utanför kommunen.
Att arbeta som fysioterapeut i hemsjukvården är ett spännande och omväxlande arbete, där du planerar dina dagar själv. Här arbetar du som fysioterapeut med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi söker dig som är positiv, framåt och vill vara med att fortsatt utveckla vår verksamhet.
Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder friskvårdsbidrag samt flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov. Vi ser till att du vid sjukdom, föräldraledighet eller liknande har en trygg anställning hos oss.Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut ansvarar du för bedömning, träning, behandling samt uppföljning av rehabiliteringsinsatser. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning av hjälpmedelsbehov samt förskrivning och uppföljning av hjälpmedel. En del av det dagliga arbetet är att handleda och utbilda patienten, anhöriga och omvårdnadspersonal samt vara en resurs i det rehabiliterande förhållningssättet.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad fysioterapeut med intresse av att arbeta med personer i alla åldrar. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete som fysioterapeut inom den kommunala hälso- och sjukvården. Vi vill att du kan formulera dig väl i tal och skrift på svenska samt har god datorvana.
Du ska ha förmåga att arbeta självständigt men också att kunna samarbeta med kollegor och övrig personal.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
B- körkort.Anställningsvillkor
Tjänsten är under dagtid. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård och Omsorg Kontakt
Maria Bladh 0523-613820 Jobbnummer
9515324