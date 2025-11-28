Fysioterapeut till Kristianstadkliniken
2025-11-28
Varmt välkommen till Kristianstadskliniken! Vi söker dig som är fysioterapeut och som vill vara med och utveckla primärvården och trivs i en föränderlig miljö där du får möjlighet att påverka och bidra med initiativ och nytänkande.Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss fyller du en viktig funktion i arbetet kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Dina arbetsuppgifter består av individuella bedömningar, rehabilitering på mottagning samt gruppverksamhet.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara:
- Arbeta i mottagning med bedömningar, val av åtgärder, behandlingsinsatser och uppföljning.
- Ha telefonkontakt med patienter som söker för besvär.
- Samverka med andra professioner inom primärvården. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, gärna med erfarenhet från primärvårdsrehabilitering och som brinner för att hjälpa patienter att återfå funktion och livskvalitet. Du har en helhetssyn och är lyhörd för vad som är viktigt för varje enskild patient. Att ha ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl patienter som kollegor är en självklarhet för dig.
Vidare ser vi att du trivs i en dynamisk miljö på en mottagning där du kan vara med och utveckla verksamheten tillsammans med det övriga teamet. Du känner igen dig i företagets värdeord; Empatisk, Engagerad och Kompetent och har en mycket god samarbetsförmåga.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Har du frågor? Välkommen att kontakta Verksamhetschef Lena Klingsand, telefon :073-1448490 eller lena.klingsand@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Kristianstadkliniken slog upp portarna den 4 september 1994 på Östra Boulevarden 56. Idag finns vi på Döbelnsgatan 9 på tre våningsplan. Sedan den 1 maj 2009 är vi en del av Hälsovalet och har i dagsläget över 12 000 listade patienter.
Vi på Kristianstadkliniken har som mål att genom ett professionellt bemötande erbjuda vård av högsta kvalitet. Vi arbetar för en bättre hälsa och värnar om en miljömässigt hållbar utveckling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har utsett Kristianstadkliniken till Skånes bästa vårdcentral 2021. Genom en hög andel listade till fast läkarkontakt, goda resultat när det gäller nationella patientenkäten samt ett arbetssätt med fokus på kvalitet är ambitionen att fortsätta vara en vårdcentral av högsta klass.
För mer information om oss besök gärna vår hemsida: https://primavard.se/kristianstadklinikenOm företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
