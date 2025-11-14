Fysioterapeut till hematologiska kliniken
2025-11-14
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta hos oss som fysioterapeutvikarie vår och sommar 2026!
vårt erbjudande
Hematologiska kliniken ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen, finns i O-huset på Universitets-sjukhuset i Linköping och driver högspecialiserad vård inom hematologi (tumör- och bristsjukdomar inom det blodbildande systemet så som anemi, leukemi, lymfom och myelom).
Vi jobbar aktivt med kvalitetsarbete, är en ackrediterad stamcellstransplantations verksamhet enligt JAICE. Vi är även ackrediterade inom cancer och är en del av Linköping Comprehensive Cancer Center (LCCC). Vi har både akuta och planerade inläggningar, patienterna är från 18 år och uppåt och vårdtiden är mellan några dagar och flera veckor. Det finns dagvård, mottagning, cellterapienhet och FoU-enhet på kliniken. Vi utför senaste behandlingarna inom cellterapi-behandling så kallad CAR-T cells behandling (Chimeric Antigen Receptor).
Inom ramen för vårdverksamhetens strävan att erbjuda patientcentrerad och resurseffektiv vård har vi under det senaste året intensifierat arbetet med att utveckla och implementera polikliniska behandlingsformer. Det innebär att du som medarbetare får vara en del av ett innovativt team som ligger i framkant när det gäller att skapa trygg, säker och patientnära vård.
På kliniken kommer du att samarbeta i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska och övriga paramedicinare dietist, kurator och apotekare. I O-huset finns två andra kliniker som vi samverkar med, onkologen och lungmedicin. För dig som får vikariatet är det goda möjlighet att arbeta självständigt i team med kollegorna på kliniken och gott stöd och handledning av erfarna fysioterapeutkollegor på de andra klinikerna.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet är på individ och gruppnivå inom sluten- och öppenvård. Att främja patientens fysiska aktivitet under både kort och lång sjukhusvistelse. Inom slutenvården är det patienter med behov av andningsträning, mobilisering och allmän träning. Att stödja omvårdnadspersonal med ADL bedömningar inför vårdplanering och utforma träningsprogram. Kompressionsbehandling, bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår också. På gruppnivå är det planerade träningsgrupper i nya rehabarenan i Tinnerbäckshuset där vi erbjuder gruppträning för de hematologiska patienterna. Utbildning av klinikens medarbetare och ge förslag på arbetstekniska hjälpmedel ingår.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, erfaren eller nyutbildad men viktigast är att du har intresse att lära dig området hematologi. Introduktion och handledning ges av ordinarie fysioterapeut. Introduktionstid bestäms i överenskommelse, och det finns tid avsatt för introduktion och bredvid gång. Det kommer finnas ordinarie fysioterapeut i tjänst på de andra klinikerna för handledning. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och medarbetare är det viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra professioner. Du är självständig och kan ta egna initiativ. Du är trygg som person och gillar att arbete med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarstagande och vi ser att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete med patienten i fokus. För oss är det viktigt med rätt person är på rätt plats. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser om tidigare arbetsprestation är avgörande för oss.
Ansökan och anställning
Anställningen är ett vikariat på 75-100%, april till september 2026 med introduktion och bredvid gång under mars. Arbetstid är vardagar dagtid. Har du examensbevis och legitimation bifoga den med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
