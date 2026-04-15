Fysioterapeut till äldreomsorgen
2026-04-15
Välkommen till Katrinetorp Rehab!
Vi söker nu en fysioterapeut/sjukgymnast till en av våra rehabsektioner i ordinärt boende. Vår arbetsgrupp består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabundersköterska, vaktmästare och inom kort även vårdadministratör.
Du ingår i ett tvärprofessionellt team som genom rehabilitering, träning och hjälpmedel bidrar till en meningsfull vardag för Malmöborna och gör skillnad varje dag.

Dina arbetsuppgifter
I yrkesrollen som fysioterapeut i Malmö stad skapar du goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hos oss är du en del av ett team där du samarbetar tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal samt deltar i vårdplaneringar. Arbetet tar utgångspunkt från den enskildes behov, personliga förutsättningar och delaktighet.
Som legitimerad fysioterapeut arbetar du med att göra funktionsbedömningar samt bedöma, planera och utföra rehabiliterande insatser. Tillsammans med patienten och teamet upprättar du rehabiliteringsplaner med klart angivna mål och utformar individuella träningsplaner. Du gör vid behov bedömning och förskrivning av tekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även att handleda övrig personal i ett rehabiliterande förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut (180hp)
Kan uttrycka dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift.
Har digital kompetens och vana att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel
Kan cykla
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av rehabilitering inom kommunal verksamhet
Har körkort
Som fysioterapeut hos oss får du utrymme att ta initiativ och driva arbetet framåt med fokus på resultat. Du trivs i en flexibel vardag där du snabbt anpassar dig och ser möjligheter i förändring. Med din struktur och goda samarbetsförmåga bidrar du till ett starkt team, samtidigt som du kommunicerar tryggt och tydligt med både kollegor, Malmöbor och deras anhöriga. Din utåtriktade personlighet gör att du bygger förtroendefulla relationer och skapar verklig skillnad i människors liv.
Vad vi erbjuder
Stöttning av administrativa uppgifter av vårdadministratör
Stora möjligheter att påverka arbetstider
Stora möjligheter till utveckling och förbättringsarbeten, framförallt inom det digitala.
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen tillhör rehabenheten inom ordinärt boende på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Arbetet sker i nära samverkan mellan flera professioner, där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal arbetar tillsammans.
Verksamheten kännetecknas av engagemang, arbetsglädje och ett lösningsfokuserat arbetssätt med malmöbon i fokus. Ledarskapet är nära och tillgängligt, vilket skapar goda förutsättningar för stöd och samarbete i det dagliga arbetet.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering, och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på http://www.malmo.se/jobb
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplatsen är belägen i nyrenoverade lokaler på Gymnasistgatan 31.Övrig information
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
