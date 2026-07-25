Kafébidräde med "det lilla extra" sökes!
Sätra Bageriet Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2026-07-25
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, Östhammar
eller i hela Sverige
Vi söker nu ett kafébiträde med erfarenhet av kaffe (barista), kundvana och gärna tidigare erfarenhet av tillverkning av lättare mat, smörgåsar, sallader, wraps mm
Du får gärna vara framåt, gilla den sociala biten jobbet innebär och kunna jobba bra i grupp och självständigt.
Tider och dagar varierar, vardagar oftast eftermiddagar, helger mer blandat med både öppning och stängning av kafét. Vi ser gärna att det finns lite flexibilitet i ditt liv och kan hoppas in med lite kort varsel om någon annan blir sjuk eller liknande, dvs har du ett superaktivt inbokat liv så kommer det inte funka så bra hos oss. Varannan helg är också bra att vara inställd på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: lena_svanborg@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sätra Bageriet Aktiebolag
(org.nr 556310-9668)
Skolgatan 8 (visa karta
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753 11 UPPSALA Arbetsplats
Wilmas på Skolgatan Jobbnummer
10011437