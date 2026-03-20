Fysioterapeut till äldreomsorgen
2026-03-20
På Rehabenheten får du arbeta nära patienten och verkligen se effekten av dina insatser i deras vardag. Här finns korta beslutsvägar, stort professionellt förtroende och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Du blir en del av ett team där kompetens, engagemang och personcentrerad vård står i centrum.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat förflyttningsbedömningar, fallprevention, vardagsrehabilitering, behandlingar, förskrivning av hjälpmedel och uppföljning av insatser. För dig är patientens behov och välmående är alltid i fokus. Vi är ett välfungerande och tvärprofessionellt team där flera vårdprofessioner samarbetar nära varandra. All rehabpersonal utgår från samma kontor men det dagliga arbetet sker ute på våra verksamheter inom äldreomsorgen, vilket ger fin omväxling i vardagen. Som fysioterapeut planerar du själv dina arbetsdagar och är skicklig på att med gott omdöme prioritera om utifrån förändrade förutsättningar.
I din roll samverkar du dagligen med bland annat omvårdnadspersonal och bidrar med kompetens inom rehabiliterande förhållningssätt, förflyttningsteknik och hjälpmedelshantering. Handledning av studenter kan också ingå i uppdraget. Du har god förståelse för hur du kan bidra genom att vara relationsskapande och handlingskraftig för att driva på arbetet på bästa sätt.
Din kompetens
Du är legitimerad fysioterapeut och det är positivt om du har tidigare erfarenhet av yrket. I mötet med våra patienter är du trygg och lugn. Du trivs med att samarbeta samtidigt som du kan ta egna beslut och arbeta självständigt när arbetet kräver. Du är van att dokumentera i ditt dagliga arbete. Du har ett pedagogiskt och salutogent förhållningssätt i ditt arbete. Vi gillar utveckling och framåtanda och du får gärna komma med idéer eller förslag hur vi kan bli ännu bättre.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett självständigt och flexibelt arbete där du planerar och strukturerar din dag. Arbetet är mycket varierande där ingen dag är den andra lik. Möjligheter till personlig utveckling och en arbetsvardag med spännande utmaning väntar den som söker. Rehabenheten äldreomsorg arbetar mot vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och korttidsenheter inom staden.
Vi vill hänga med i utvecklingen och skapa möjligheter för våra patienter. Det är viktigt att våra medarbetare trivs hos oss, därför gör vi allt vi kan för att erbjuda en bra introduktion samt en arbetsmiljö som innebär eget ansvar, variation och utvecklingsmöjligheter.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313028". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jennifer Forsman Ekfeldt jennifer.forsman.ekfeldt@vasteras.se 021-392909 Jobbnummer
9809337