Fysioterapeut sökes till Vårdcentralen Bäckagård
Region Halland / Sjukgymnastjobb / Halmstad Visa alla sjukgymnastjobb i Halmstad
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet som fysioterapeut består av mottagningsarbete där du arbetar med individuella bedömningar och behandlingar samt telefonrådgivning. Du vägleder patienter till att påverka sin egen hälsa. Beroende på din erfarenhet finns också möjlighet att hålla i någon form av gruppverksamhet. Du är en självklar och viktig del i vårt multimodala team där du arbetar tillsammans med fysioterapeutkollega, arbetsterapeut och övriga medarbetare på vårdcentralen.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Bäckagård består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes och rökavvänjning.
Vårdcentralen Bäckagård driver tätt samarbete med systervårdcentralen Getinge. Vårdcentralerna delar arbetssätt och värderingar och strävar kontinuerligt mot att utveckla samarbetsvinster. Getinge är en vårdcentral på landsorten och Bäckagård ligger lite i utkanten av Halmstads centrum. Vi har förmånen att ha nära samarbete med TILMA som arbetar med läkemedelsberoende.
Vårdcentralerna erbjuder en trivsam och familjär stämning där alla i teamet hjälps åt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där du förväntas sätta "laget" i första rummet. Vi jobbar tillsammans för patientens hälsa och du bidrar till att patienten upplever det enkelt och välkomnande i sina kontakter med oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, gärna med erfarenhet från närsjukvård samt utbildning inom relevanta områden. Meriterande är utbildning inom MDT/McKenzie, OMI och akupunktur eller liknande. Du trivs med att arbeta såväl i team som med individuella behandlingar och du bidrar med flexibilitet, ansvarstagande och gott humör på din arbetsplats. Vi arbetar med datoriserad journal och flera datoriserade stödsystem varför god datorvana krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
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Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Bäckagårdsvägen (visa karta
)
302 74 HALMSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Verksamhetschef
Kiki Broholm 0735-737281 Jobbnummer
9953654