Fysioterapeut/sjukgymnast
Hammarö kommun, Socialförvaltningen
2026-02-04
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.

Arbetsuppgifter
Enheten för Hälso- och sjukvård söker nu en fysioterapeut/sjukgymnast. Som fysioterapeut ingår du i ett arbetslag bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker.
Vi erbjuder dig ett flexibelt och varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du har en hög grad av självständighet i hur du planerar och lägger upp din arbetsdag. Tillsammans arbetar vi för att förbättra vården för Hammarö kommuns invånare, och det finns en hög ambition i gruppen att göra ett bra arbete.
En del av ditt uppdrag är att ansvara för bedömning och behandling i patientens hem som även kan vara på kommunens särskilda boenden. I arbetet ingår även samverkan med andra professioner och personal för att säkerställa god vård och omsorg, med fokus på vad som är viktigt för våra invånare.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med god gemenskap och engagerade kollegor. Hos oss spelar dina insatser roll du syns och är viktig för verksamheten.
Tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet av kommunal rehabilitering är meriterande. Du arbetar självständigt, trivs med samarbete och har ett flexibelt förhållningssätt. Personlig lämplighet är viktig för oss.
B-körkort krävs.
