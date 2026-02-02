Fysioterapeut semestervikariat
2026-02-02
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheteter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Rehabcentrum är en verksamhet som bedriver rehabilitering för patienter inom slutenvården, mottagningar samt hem- och dagrehabilitering vid Skellefteå lasarett.
Vi är 50 medarbetare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, Rehab assistenter, sjuksköterskor och sekreterare, som är organiserade i fyra olika avdelningar utifrån ett processperspektiv.
Rehabcentrum är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats och hos oss får du som medarbetare möjlighet till friskvårdstid eller friskvårdsbidrag. Utmärkande för Rehabcentrum är det starka kollegiala stödet. Vi stöttar och hjälper varandra i vardagen och i utvecklingen av din profession.
Vi söker nu en vikarierenande fysioterapeut med intresse av att arbeta i något av våra rehabiliteringsteam.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig sedda och trygga.
Du kommer att arbeta med utredning, bedömning och rehabilitering av patienter på vårdavdelning, viss mottagningsverksamhet kan också förekomma.
Du bidrar med din specifika kompetens och samarbetar med övriga i teamet. I arbetsuppgifterna ingår också att samverka med andra verksamheter, dokumentera och överrapportera. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha förmåga att fatta beslut och göra egna bedömningar samtidigt som du ser värdet av teamarbete och ditt aktiva bidrag. Du arbetar strukturerat och planerar arbetet på ett effektivt sätt men du kan också anpassa dig till ändrade förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
• har god förmåga att arbeta i team
• är flexibel och ansvarstagande
• har B-körkort
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Kontakt
Avdelningschef Ortoped/kirurg
Nina Johansson nina.johansson@regionvasterbotten.se 0910-771690 Jobbnummer
