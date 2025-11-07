Fysioterapeut primärvård
2025-11-07
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Primärvårdens sjukgymnastmottagning
Region Gotland erbjuder fysioterapimottagningar på tre orter; Hemse, Slite och Visby.
Våra mottagningar är en del av primärvården, där vi har ett nära samarbete med både offentliga och privata vårdcentraler.
Vårt arbetssätt styrs inte av patientersättning, utan av anslagsfinansiering. Det betyder att vi kan fokusera på kvalitet, medicinsk bedömning och rätt insats vid rätt tillfälle - både för patienten och för dig som medarbetare.
I vårt team ingår 18 engagerade fysioterapeuter med spetskompetens inom flera primärvårdsrelevanta områden. Bland annat kvinnohälsa, ortopedisk manuell terapi (OMT), McKenzie-metoden (MDT) och idrottsmedicin. Dina möjligheter till handledning och guidning i primärvårdsarbetet är därmed godaPubliceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta i en miljö som stimulerar din professionella utveckling. Vi erbjuder:
• Ett strukturerat introduktions- och mentorsprogram.
• Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling i samarbete med bland annat Stockholms läns landsting utbildningsnätverk Akademiskt Primärvårdscentrum (APC).
• Kollegiala nätverk.
• Möjlighet att fördjupa dig inom specialistområden och ta en aktiv roll i verksamhetens utveckling.
Kort sagt: Här får du växa, bidra och forma framtidens primärvårdsrehabilitering. Välkommen att utvecklas tillsammans med oss!
Som fysioterapeut hos oss arbetar du nära patienterna och bidrar i första linjens vård. Ditt arbete omfattar bland annat:
• Medicinska bedömningar och behandlingar vid både fysiska besök och digitala kontakter.
• Triagering - första bedömningar av patienter som söker utan remiss.
• Att leda träningsgrupper, stötta våra samverkansparter och delta aktivt i utvecklingsarbete.
Du har stor frihet att påverka ditt eget schema och forma din arbetsdag utifrån patienternas behov och din egen kliniska planering.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast och som vill utvecklas i en bred och stimulerande primärvårdsroll.
Det är meriterande om du har vidareutbildning som är relevant för arbete i primärvården, till exempel inom Mental Hälsa, MDT, OMT eller annan muskuloskeletal bedömnings och behandlingsmetod.
Vi tror att du har ett starkt kliniskt sinne, en nyfikenhet att lära nytt och en vilja att arbeta både självständigt och tillsammans med ett kompetent team.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
